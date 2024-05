Der dukker nærmest dagligt vilde ting op i retssagen på Manhattan mod Donald Trump.

Men udenom selve sagen er der begyndt et andet og mindst lige så interessant spil. Og det kan få uanede konsekvenser.

Mens Donald Trump de seneste dage har været i modvind i retten på Manhattan, hvor pornomodellen Stormy Daniels har fortalt om den tidligere præsidents sexliv, og den tidligere nære assistent Michael Cohen har udpenslet tys-tys-pengesagen, så har Trump fået oprejsning andre steder.

For der er ikke længere tvivl om, at Trump bliver det republikanske partis præsidentkandidat.

Hvad der dog endnu er tvivl om, det er, hvem der skal være Donald Trumps vicepræsidentkandidat.

Og mens den tidligere – og måske kommende – præsident bruger store dele af sine vågne timer på retssagen, der kan ende med potentielt at koste ham en fængselsstraf, så synes spillet om netop vicepræsidentposten at være i fuld gang.

Igen og igen over de seneste retsdage er der dukket personer helt tæt på Trump op i retten.

Og så er der også dukket en række personer op i retten, der alle rygtes som mulige kandidater til vicepræsidentposten. Sagen er nærmest blevet et tilløbsstykke. En audition.

Og det er ganske store navne.

Alene de seneste dage er blandt andet de tidligere republikanske præsidentkandidater i form af forretningsmanden Vivek Ramaswamy og guvernør Doug Burgum dukket ved retten for at vise deres ansigter og støtte til Trump.

Det samme er den kendte forfatter og senator J.D. Vance, repræsentant Cory Collins og tidligere fodboldtræner og ligeledes senator Tommy Tuberville.

Som CNNs vært Kaitlan Collins, der dækker retssagen på Manhattan, skriver det:

Donald Trump ved retten på Manhattan. Bag ham kan man ane en række af de store navne, som tirsdag dukkede op for at støtte den tidligere præsident. Foto: Curtis Means/Reuters/Ritzau Scanpix

»Retten er hurtigt ved at udvikle sig til optagelsesprøver til Trumps vicepræsident og regering.«

Men det er ikke kun folk, som formentlig har et ønske om at få en toppost i en mulig kommende Trump-regering, der er taget til Manhattan for at vise støtte til den tidligere præsident.

Også formanden i Repræsentanternes Hus, Mike Johnson, har været forbi retten. Det samme har Trumps søn Eric Trump og dennes hustru Lara Trump, der for ikke længe siden blev medformand i det republikanske parti.

Men ikke nok med, at de viser deres støtte til Trump, så opfordrer de også andre til at gøre det. Og på den måde er retssagen helt åbenlyst blevet en del af valgkampen.

Det kan man se i en video, som flere af de fremmødte filmede af sig selv tirsdag.

Her opfordrer de amerikanere til at sende støtte i form af donationer til Trump-kampagnen, da de mener, at det, der sker mod Trump er uretfærdigt, og han er den eneste, som kan stå i vejen for, at lignende vil ske mod andre amerikanske borgere.

»Husk hans ord, de er ikke efter ham, de er efter dig, og han står bare i vejen.«

Afslutningsvis i videoen panoreres der over til venstre.

Her ses Donald Trump med en smil på læben og en opadvendt tommelfinger i tydelig accept af beskeden fra sine faste støtter.