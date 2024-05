Det var mere end almindeligt opsigtsvækkende, da nyheden fra Rusland tikkede ind søndag.

En dansk ekspert måtte ligefrem holde en pause fra den dans, han normalt går til om søndagen.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, havde besluttet, at hans mangeårige ven og forsvarsminister, Sergej Sjojgu, skulle have nyt job. Midt under en altafgørende krig endda.

Og ikke længe efter kom det frem, at en anden russiske toppolitiker i form af chefen for det russiske sikkerhedsråd og mangeårig allieret af Putin, Nikolaj Patrusjev, også skulle have nyt job.

Netop Patrusjevs job er det, Sergej Sjojgu skal overtage, mens det senere kom frem, at Patrusjev i stedet skal være Putins personlige assistent.

Hvad end den stilling så indebærer.

»Min umiddelbare tanke om Sjojgu – og den har jeg sådan set stadig – var, at han er blevet degraderet,« siger Flemming Splidsboel, der er Ruslandsekpert ved DIIS, til B.T.

Egentlig er stillingen som leder af det russiske sikkerhedsråd en højere stilling i det russiske hierarki.

Sergej Sjojgu med Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev i 2013. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/Ritzau Scanpix

Men alligevel er det et skridt nedad for manden, som siden 2012 har været russisk forsvarsminister, mener den danske ekspert.

»Sjojgu er blevet skubbet opad, men degraderet, da han er blevet fjernet fra posten. Det er opsigtsvækkende, da det sker midt i en alvorlig krig i Ukraine,« siger Flemming Splidsboel.

Netop krigen i Ukraine er over de seneste måneder svunget fra at være en udpræget stillingskrig over næsten hele linje til at være en stillingskrig, hvor Rusland flere gange har fået små eller lidt større gennembrud.

Senest har russiske tropper nærmest kunne spadsere ind over grænsen nordøst for den næststørste ukrainske by Kharkiv og erobre flere kilometer territorium.

Så netop nu går det glimrende på et afgørende område for det job, den nu tidligere russiske forsvarsminister Sjojgu bestred.

Så hvorfor sker udskiftningen af manden, som er blevet berømt for at have været på fisketure med Putin i bar overkrop i hjemregionen Tuva i det sydlige Rusland?

»Putin vil have styr på det russiske forsvar. Han vil have en, der kan gøre mindre skade ind på stillingen. Det sejler i det russiske forsvar, og pengene fosser ud med stor korruption. Og senest blev en af Sjojgus betroede viceforsvarschefer i form af Timur Ivanov fyret for korruption, så der skal en ind til at styre økonomien,« siger Flemming Splidsboel.

Derfor er valget da også faldet på økonomen og teknokraten Andrej Belousov, der hidtil har være en rimelig ukendt figur som vicepremierminister.

Vladimir Putin med sin nu tidligere forsvarsminister og gode ven Sergej Sjojgu på en fisketur i Tuva i 2017. Foto: Alexey Nikolsky/AFP/Ritzau Scanpix

Når det kommer til Patrusjev, så er Flemming Splidsboel mere i tvivl om, hvad der præcis foregår.

Han er blevet hyret som Putins personlige assistent.

»Vi må finde ud af, hvad Patrusjev skal. Men er han kommet tættere på Putin? Er det en retrætestilling? Det må vi finde ud af,« siger Flemming Splidsboel, der dog bemærker, at netop Patrusjevs søn, Dmitrij, ser ud til at få en forfremmelse i den russiske regering.

Netop far Nikolaj har ellers længe været anset for at være en mulig afløser til Putins præsidentpost.

Det tør Flemming Splidsboel med den seneste rokade dog godt afblæse.

»Med de planer, Putin har fremlagt, så holder han også snakken om sin arvtager ud i strakt arm. Og vi kan godt regne med, at Patrusjev er ude som mulig afløser,« siger eksperten.

Men hvorfor sker det hele så netop nu?

Det har Flemming Splidboel en ganske fornuftig forklaring på.

Den nu tidligere chef for det russiske sikkerhedsråd Nikolaj Patrusjev. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Tidligere på året vandt Putin en stor sejr i det russiske præsidentvalg. Og 7. maj blev han genindsat som præsident.

»Det har været oplagt for Putin at lave en rokade, efter han blev genindsat for nylig. Og det virker til, at han bare har ventet på en mulighed for at få Sjojgu ud,« siger Flemming Splidsboel, der alligevel ikke havde regnet med det.

»Jeg går til dans om søndagen. Og her fik jeg en besked fra en journalist, så der måtte jeg lige gå ud i pausen. Det er en ret stor ting, det her,« siger eksperten og uddyber:

»Det var bestemt ikke noget, jeg havde regnet med. Så ja, jeg blev overrasket.«