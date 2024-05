De seneste år er der sket flere mystiske angreb mod både, der har befundet sig et bestemt sted.

Fælles for angrebene er, at det er spækhuggere, som står bag.

Og nu er det sket igen, skriver BBC.

To personer befandt sig søndag morgen i en yacht i Gibraltarstrædet, hvor der mellem år 2020 og 2024 har været ikke færre end 700 angreb.

I det nylige angreb slog de to personer hurtigt alarm, da yachtens skrog og ror blev angrebet af spækhuggere.

Et nærliggende olietankskib modtog alarmsignalet og fik reddet personerne.

Yachten derimod sank i timerne efter angrebet.

De mystiske angreb begyndte som sagt i 2020, og ifølge det spanske forskningsinstitut GTOA er det de samme omkring 15 spækhuggere, som har angrebet både langs kysterne ved Portugal og Spanien.

Hvorfor er dog det helt store spørgsmål.

Men teorierne er mange.

Den ene er ifølge biolog Alfredo López Fernandez fra Orca Atlantica, at spækhuggerne begyndte angrebene som lege og nu efterligner hinanden – eftersom spækhuggere er kendt for at tilegne sig nye erfaringer, hvis de er i en større gruppe.

En anden teori er, at spækhuggere blot leger, mens andre teorier lyder på, at traumatiske hændelser fra tidligere møder med både får spækhuggere til at angribe.

Spækhugger, som laver hævnaktioner, har også været oppe og vende som en teori.

I november sidste år måtte en gruppe på en yacht springe i vandet, da en gruppe spækhuggere gik amok på båden.

»De efterligner hinanden og er simpelthen begyndt at se angrebene som noget vigtigt i deres livsstil,« sagde Alfredo López Fernandez dengang til Livescience.