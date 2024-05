Det var for døve øre, da Aia Fog forsøgte at sætte en stopper for, at Danmark skulle bruge skattekroner på at støtte den venstreorienterede palæstinensiske gruppe DFLP.

Derfor endte organisationen DIPD med at godkende, at den revolutionært kommunistiske organisation DFLP skulle modtage dansk udviklingsbistand i støttekroner.

»Jeg var den eneste, der ikke syntes, de skulle have penge. Jeg italesatte, at de ikke skulle have penge, og at de ikke var demokratiske. Men det blev der ikke lyttet til,« siger Aia Fog nu til B.T.

Hun er formand for Trykkefrihedsselskabet og sad tilbage i 2012 i DIPDs bestyrelse som repræsentant for Dansk Folkeparti.

B.T. har afdækket, hvordan den palæstinensiske gruppe DFLPs militante fløj henrettede en civil mand under terrorangrebet mod Israel 7. oktober og inden da havde en lang række voldelige angreb bag sig.

Se videoen, der dokumenterer gruppens likvidering af en civil mand under terrorangrebet 7. oktober, her:

En række af angrebene blev begået, imens gruppen fra 2012-2021 fik støtte til 'demokratisk uddannelse' igennem ulandsbistand, der blev bevilget til demokratisk uddannelse.

Til B.T. har direktøren for DIPD, der står for realiseringen af støtte til demokratisering i udviklingslande, oplyst, at man ikke kendte til DFLPs militante gren 'National Modstandsbrigade'.

Men Aia Fog, der på daværende tidspunkt var kandidat for Dansk Folkeparti og repræsenterede partiet i bestyrelsen for DIPD, stemte imod støtten til organisationen og forsøgte at råbe op omkring gruppens mindre demokratiske sider, siger hun.

»Der var en grund til, at jeg ikke syntes, de skulle have penge. Jeg foretog en helt banal Google-søgning, og der kom alle de her informationer op, som jeg fremlagde. Det var på den baggrund, at jeg prøvede at forhindre, de fik penge,« siger hun.

Så når direktøren for DIPD siger, at man ikke var bekendt med organisationens væbnede fløj, hvad tænker du så?



»Når jeg kan gå hjem som ordinært medlem af bestyrelsen og google de her oplysninger frem, så er der altså nogle i organisationen, der ikke har gjort deres arbejde godt nok, hvis de ikke har opdaget det,« siger hun.

Når hun ser tilbage på forløbet, er der én ting, der springer i øjnene.

»Jeg synes jo, det er en skandale, at vi hælder danske skattekroner ud på en voldelig, totalitær organisation, og giver dem udviklingsstøtte til demokrati, når de åbent ikke støtter demokrati, men er terrorister. Det er en skandale. Det kan jeg ikke forestille mig, at nogen kan synes er i orden,« siger hun.

Nogle, der læser det her, vil måske tænke, at din modstand skyldtes, at du er en højreorienteret politiker, og der er tale om en stærkt venstreorienteret, propalæstinensisk organisation. Hvad ville du sige til det?

»Hvorfor skulle man være imod pluralisme og demokrati, fordi man er højreorienteret? Tværtimod. Som højreorienteret er jeg den største fortaler for, at vi skal have pluralisme og demokrati. Jeg vil aldrig, aldrig nogensinde forhindre, at en demokratisk venstreorienteret organisation fik støtte. Det ville jeg hilse velkommen,« siger hun og fortsætter:

»Vis mig den stærkt venstreorienterede propalæstinensiske organisation, der er demokratisk. Hvis den findes, hilser jeg det velkomment, og støtter det 100 procent. Det skal udvikles. Det var bare overhovedet ikke det, vi sad med her,« siger Aia Fog.

B.T. har forelagt Aia Fogs kritik for direktør i DIPD Mathias Parsbæk Skibdal.

Vi har forsøgt at få ham til at kommentere på, at man i 2012 kunne læse på hjemmesiden Wikipedia, at DFLP har en militant fløj, der siden 1970'erne har deltaget i væbnede aktioner og terrorangreb.

Han ønsker ikke at kommentere på oplysningerne.

»Da jeg allerede er blevet forelagt oplysningerne og har kommenteret det til dine kollegaer (fra Jyllands Posten, red.) finder jeg ikke anledning til at kommentere det yderligere,« siger han.

Tidligere har Mathias Parsbæk Skibdal givet følgende skriftlige svar til B.T. vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt man hos DIPD har været bekendt med DFLPs militante fløj:

»Som kortlagt i Udenrigsministeriets redegørelse vedr. støtten til DFLP og som tidligere forklaret til blandt andet JP, har DIPD på intet tidspunkt været bevidst om, at DFLP havde en aktiv væbnet gren mens partnerskabet pågik.

Partnerskabet mellem Enhedslisten og tre palæstinensiske partier afsluttedes 30. juni 2021 og det er veldokumenteret, at der absolut ingen sammenhæng er mellem det daværende partnerskab og terrorhandlingen 7. oktober 2023 (mere end 2 år efter partnerskabet sluttede).«