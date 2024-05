Kong Frederik og dronning Mary svarede på flere spørgsmål fra pressen – og gjorde generelt god figur under statsbesøget i Oslo.

Men ét spørgsmål undgik de dog. Og det undrer kommunikationsekspert Anna Thygesen.

Under statsbesøget blev kongeparret to gange spurgt ind til deres 20 års bryllupsdag, som netop faldt sammen med førstedagen af statsbesøget.

Men det lykkedes ikke pressen at få et svar til bryllupsdagen. Hver gang gled kongen lidt uden om spørgsmålet, og på B.T.s spørgsmål om, hvordan det føles at have 20 års bryllupsdag, lød svaret:

Det var ikke mange spørgsmål, der blev plads til under Statsbesøget. Foto: Lise Åserud/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det var ikke mange spørgsmål, der blev plads til under Statsbesøget. Foto: Lise Åserud/NTB/Ritzau Scanpix

»Se på vejret. Så bliver man glad.«

Det undrer Anna Thygesen.

»Han er virkelig slet ikke interesseret i at tale om sin bryllupsdag. Jeg forstår ikke, at de undgår det. Og det virker meget planlagt, at de ikke vil tale om det,« konstaterer hun og fortsætter:

»Der er jo ingen, der forventer, at han vil fortælle, at de skal spise en romantisk middag, eller at de skal stå og se solnedgangen sammen, men han kunne godt have svaret: 'Ja, det er en dejlig dag at være i Norge på vores bryllupsdag.' Han kunne nærmest have kombineret det med statsbesøget, og de fleste mennesker ville nok også tænke: 'Ja, han er jo egentlig på arbejde på sin bryllupsdag.'

Der var god afstand mellem pressen og kongeparret, da de blev interviewet. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Der var god afstand mellem pressen og kongeparret, da de blev interviewet. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix

Anna Thygesen synes, at kong Frederik virkede ret afvisende overfor spørgsmålet:

»Jeg tror egentlig, at det er en konsekvens af at lukke sig. For hvis han svarer på det her ret harmløse spørgsmål, så han kan måske også blive tvunget til at svare på noget, de ikke vil forholde sig til – alle de kriser, der kan være, så de lukker bare helt ned,« siger hun.

Overordnet synes Anna Thygesen ellers, at besøget blev en succes – selv om der var et par punkter, der kunne være bedre.

»Jeg synes ikke, at vi kan sige, det er gået dårligt, men der er nogle punkter, hvor Kongen kunne have været bedre forberedt,« siger Anna Thygesen og undrer sig blandt andet over, at kong Frederik ikke virkede helt ordentligt klædt på, da Kongeparret stillede op til et kort interview med pressen, hvor der blev stillet 5-6 spørgsmål til statsbesøget.

Kong Frederik virkede til at have det sjov i Norge, Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik virkede til at have det sjov i Norge, Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/Ritzau Scanpix

»Det er et kæmpe statsbesøg, men når man hører det her interview, så handler det om, at de besøger deres familie,« siger hun med henvisning til, at Kongeparret begge mange gange fremhævede de meget familiære bånd med det norske kongehus.

Og lige netop fordi Kongeparret selv så ofte fremhævede, at de besøgte familien, undrer det Anna Thygesen, at de ikke berørte bryllupsdagen:

»De kalder den norske familie ved fornavn, så det hele er meget, meget personligt, siger hun.

Anna Thygesen roser dog også dronning Mary for at være mere reflekterende over hele statsbesøget, mens kong Frederik primært holdt sig til familiedelen i sine svar.

»Det undrer mig lidt, at han ikke har forberedt sig lidt mere. De ved godt på forhånd, at de kommer til at møde pressen,« siger hun.

Det danske kongepar med det norske kronprinspar. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix Vis mere Det danske kongepar med det norske kronprinspar. Foto: Beate Oma Dahle/NTB/Ritzau Scanpix

Hun fremhæver dog, at kong Frederik svarede rigtig godt på spørgsmålet om, hvordan det er at være i Norge som Konge fremfor at være kronprins:

»Han siger: 'Nu er vi her på egen hånd, og det er stort.' Det er flot at sige – at det er stort,« siger Anna Thygesen.

Statsbesøget i Norge sluttede onsdag aften med et returarrangement på kongeskibet Dannebrog. Efter arrangementet fløj dronning Mary hjem til Danmark, mens Kongen sejlede hjem med kongeskibet.

Dannebrog er torsdag kommet ind i dansk farvand.

