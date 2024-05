Beskeden dukker op, hvis man forsøger at give en anmeldelse af fitnesskæden PureGym på Trustpilot.

»Vi har desværre midlertidigt måttet lukke ned for tilgangen af nye anmeldelser på denne side,« står der øverst på hjemmesiden eller i appen.

Forklaringen på suspenderingen lyder videre, at det skyldes »en stigning i anmeldelser relateret til den seneste mediebevågenhed«.

Tiltaget skyldes den shitstorm, som PureGym er havnet i efter nogle udtalelser fra fitnesskædens britiske topchef, Humphrey Cobbold, om situationen i i Israel/Gaza. Som beskrevet forleden hos B.T.

Det sagde topchefen PureGym-direktør Humphrey Cobbold gæstede i sidste uge en paneldebat i programmet 'BBC Question Time'. Her udtalte han sig om situationen i Israel/Gaza. »Jeg er dybt bekymret – dybt bekymret – over det, vi på vores skærme ser ske i Gaza hver aften,« lød det blandt andet fra Humphrey Cobbold, der også sagde, at Israel skal gøre mere, end de tidligere har gjort for at passe på de civile borgere i Gaza, »der ikke har nogen skyld i det her«. Men det er følgende udtalelse, der har fået folk til at reagere: »Jeg synes generelt, at vi skal støtte den israelske regering i at kunne forsvare sig mod …,« konstaterede Humphrey Cobboald, der afbrød sig selv og fortsatte sådan her: »Husk, at Hamas er en terrororganisation, der har insisteret på at udrydde jøder og udrydde Israel, og det skal vi huske på, når vi håndterer det her. Det er absolut ikke det palæstinensiske folks skyld. De fortjener mere beskyttelse, end de får, men vi må huske disse fakta.« Støtten til Israel har altså udløst ramaskriget.

Siden har brugere opsagt deres abonnementer, har opfordret til boykot, er kommet med skarp kritik.

Og har altså også givet meget dårlige anmeldelser på Trustpilot af Danmarks største fitnesskæde.

De etstjernede af slagsen væltede ligefrem ind tidligere på ugen, hvorefter brugerplatformen reagerede.

I første omgang blev der lukket for anmeldelser. Siden blev alle de nyeste – og særdeles negative – igen slettet.

»Selvom vi forstår, at du vil udtrykke din mening om ting i nyheder og emner, der trender på sociale medier, er Trustpilot er sted til feedback baseret på reelle købs- og serviceoplevelser,« står i den besked, der popper op på hjemmesiden og i appen.

Der står dog også, at der »i den nærmeste fremtid« igen vil blive lukket op for anmeldelser.

Men med følgende klare besked fra Trustpilot:

»Enhver anmeldelse, der ikke relaterer sig til reelle oplevelser, vil blive fjernet.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra PureGy i Danmark til boykotten, men det er ikke lykkes.

Se PureGym-topchefens udtalelser hos 'BBC Question Time' her: