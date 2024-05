Fitnesskæden Puregym er havnet i et større stormvejr på sociale medier.

Skal man tro de mange kommentarer på forskellige platforme, risikerer motionscenterkæden snart at miste en del af sine danske medlemmer.

I hvert fald skriver flere danskere på tværs af sociale medier, at de vil opsige deres medlemskab, hvis ikke PureGym, der har opkøbt de tidligere Fitness World-centre, tager afstand til en udtalelse, som deres internationale administrerende direktør er kommet med.

»Har desværre været jeres kunde i en del tid nu. Men fra dags dato er det slut og kommer aldrig igen. Skal fandeme ikke være med til at finansiere en virksomhed som støtter drab på spædbørn og civile. Føj for satan!« skriver en bruger eksempelvis på Instagram i kommentarsporet til et opslag fra PureGyms officielle profil.

Udtalelsen fra direktøren kom i et britisk tv-program. I programmet 'Question Time' på BBC lagde Humphrey Cobbold ud med at lægge vægt på, at han er berørt af, hvad der foregår i Gaza, da samtalen faldt på konflikten mellem Israel og Hamas.

»Jeg er dybt bekymret over, hvad der sker i Gaza,« lød det indledende fra topchefen.

Til gengæld, påpegede Humphrey Cobbold, er det også vigtigt at huske på, at Israel er under angreb fra en terrororganisation.

»Som jeg står i øjeblikket, synes jeg vi generelt skal støtte den israelske regerings mulighed for at forsvare dem selv mod … Husk, at Hamas er en deklareret terrororganisation, der har insisteret på at beslutte at udslette jøder, og staten Israel. Vi bliver nødt til at huske, at det er det, vi arbejder med,« sagde han.

Han understregede dog endnu en gang, at han mener, det palæstinensiske folk skal beskyttes.

»Det er absolut ikke det palæstinensiske folks skyld. De fortjener mere beskyttelse end de får, men vi må huske disse fakta.«

Det er altså disse udtalelser, der nu har sendt en bølge af kritik i retningen af PureGym.

Brugere på Facebook og Instagram deler et billede, der opfordrer til et boycutt af fitnesskæden PureGym. Foto: Skærmbillede Vis mere Brugere på Facebook og Instagram deler et billede, der opfordrer til et boycutt af fitnesskæden PureGym. Foto: Skærmbillede

Det skorter ikke på mængden af brugere, der kræver reaktioner fra fitnesskæden efter chefens udtalelser.

»I kan bruge jeres løbebånd så meget I vil, men I kan ikke løbe fra et velfortjent boykot,« skriver en på Instagram.

Flere andre stemmer i med lignende budskaber:

»Har desværre været jeres kunde i en del tid nu. Men fra dags dato er det slut og kommer aldrig igen. Skal fandeme ikke være med til at finansiere en virksomhed som støtter drab på spædbørn og civile. Føj for satan!« skriver en bruger.

PureGym er på nuværende tidspunkt ikke kommet med en officiel udtalelse omkring kritikken.

B.T. har rakt ud til PureGyms danske afdeling, for at få en kommentar til kritikken. De er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Israel har været i krig med terrororganisation Hamas, siden organisationen lørdag den 7. oktober sidste år gik til angreb mere end 20 forskellige steder i Israel, hvor de dræbte mere end 1.000 mennesker – heriblandt 250-260 på en musikfestival – og tog omkring 150 gidsler.