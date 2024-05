Fransk politi har tidligt fredag morgen skudt en mand ved en synagoge.

Det skriver lokale franske medier som Le Figaro.

Dramaet udspillede sig i byen Rouen i Normandiet.

Det var omkring klokken 06.45, at det lokale politi kom frem til synagogen, hvor der var røgudvikling.

Ildpåsætteren skulle herefter være kommet ud af synagogen med en kniv og en jernstang og være styrtet mod politiet, der så sig nødsaget til at skyde ham.

Manden er senere afgået ved døden.

Borgmester i Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, skriver på X, at hele byen er i chok.

A travers cette agression et cette tentative d'incendie de la synagogue de @Rouen, ce n'est pas seulement la communauté israélite qui est touchée. C'est toute la ville de @Rouen qui est meurtrie et sous le choc. — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) May 17, 2024

Branden skulle nu være under kontrol.

Opdateres...