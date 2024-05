Det ulmer i Venstre.

For baglandet, toneangivende medlemmer af partiet og personer i folketingsgruppen, har talt med DR og udtrykt, at man ønsker, at Troels Lund Poulsen må og skal gå efter at blive finansminister i SVM-regeringen.

Lige nu er han i besiddelse af nøglerne til Forsvarsministeriet, mens rokaden bliver diskuteret heftigt internt.

Hvis man spørger B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup, så forstår han godt spekulationerne omkring en rokade.

Men han tror på ingen måde, at det vil rykke til Venstres gevaldige krise.

»Venstre er i de sidste målinger endt på 6,5 procent af stemmerne, og jeg tror simpelthen ikke, at den almindelige dansker kommer til at tænke: 'Nå nu fik de finansministeriet, så stemmer jeg på dem'. Det er meget Christiansborg-agtig-logik,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Man kan også i det hele taget tvivle på, at de kan komme igennem og få posten. De har jo forsøgt en gang, og det gik ikke særlig godt. Så hvis man tænker logisk, hvorfor skulle S så give sig i denne omgang? Generelt, at man forestiller sig, at sådan en rokade ændrer på noget, det er overdrevet.«

Det vil i Qvortrups øjne hverken være »en gamechanger« eller »et quickfix« for Venstre i popularitet.

I stedet bør man satse på at få nogle nye tunge skikkelser ind i partiet, før man som dansker tænker, at der sker noget nyt.

Men han tror dog på, at der kommer til at ske noget i dansk politik, og det kan sagtens være en rokade.

»Om der kommer en rokade, det er en anden ting, for hvis Mette F. får et topjob i Europa, så er det noget andet.«

Samtidig er der nemlig stadig rygter om, hvorvidt Mette Frederiksen (S) er på vej andetsteds.

Større job på internationalt plan har været oppe og vende.

Men senest har statsminister Mette Frederiksen forsøgt at skyde rygterne ned. For hun er frisk på at vædde en øl på, at hun fortsat er statsminister efter sommerferien, hvor kabalen om EUs topjob skal lægges.

Og hun vil endda gerne vædde mere end det.

Det sagde hun forleden foran Folketingssalen til pressen efter spørgetimen, hvor hun blev spurgt til spekulationerne om en international toppost i EU.

»Jeg ved ikke, om jeg må hæve indsatsen en lille smule, en øl er lidt for lidt. Jeg vil gerne vædde, og jeg vil gerne smide mere i puljen på, at jeg også er Danmarks statsminister efter sommer,« sagde hun, da hun blev spurgt, om hun ville vædde en øl.

Men Henrik Qvortrup står fast. Han tror, at der kommer til at ske noget i regeringen.

»Der kommer til at ske et eller andet – på en eller anden facon. Om det for eksempel er Mette Frederiksen, der rykker ud, eller Dan Jørgensen som får en kommissærpost. Jeg advarer bare mod at tro, at det rykker hos Venstre.«

Det er ikke første gang, at tanker om finansministerposten i Venstres favør bliver luftet.

Inden valget, og inden Troels Lund Poulsen blev Venstres spydspids, opfordrede den garvede og tidligere Venstre statsminister Anders Fogh Rasmussen nemlig også til, at Venstre skulle gå efter finansministerposten.

Dengang var det på forsiden af Politiken med det klare budskab til daværende partiformand Jakob Ellemann-Jensen: At han skulle sikre Venstre posten som finansminister.

»Baseret på min erfaring vil det være klogt, hvis Venstres formand er finansminister eller på anden måde sætter sig tungt på regeringsapparatet. Ellers går det ikke,« forklarede Anders Fogh Rasmussen i en utvetydig besked.

I dag råder Venstre over Økonomiministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Transportministeriet, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, By,- Land- og Kirkeministeriet samt vicestatsminister-posten.