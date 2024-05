Casper U. Mortensen er havnet i et kæmpe dilemma.

For den danske håndboldstjerne aner ikke, om han er Bundesliga-spiller om ganske få uger.

Hans nuværende klub, HSV Hamburg, er nemlig igen i store økonomiske vanskeligheder, og i skrivende stund har tyskerne ikke fået licens til næste sæson i Bundesligaen. Og netop derfor overvejer landsholdsspilleren sin fremtid.

En fremtid, der meget vel kan ende med en flytning hjem til Danmark sammen med sin hustru, TV 2-værten Stine Bjerre Mortensen, og sønnen, Carlo – måske allerede til sommer.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det siger han til Se & Hør.

»Stine har behov for at vide, hvad der skal ske. Vi har en dreng på snart halvandet år, som jo også har brug for trygge rammer, så vi kan ikke bare flytte rundt fra sted til sted,« fortæller han til Se & Hør og fortsætter:

»Vi skal hjem på et eller andet tidspunkt. Så må vi se, om det bliver nu til sommer, eller om det bliver på et senere tidspunkt.«

Casper U. Mortensen har kontrakt med den tyske klub indtil 2026.

Siden december 2022 har hustruen og sønnen boet sammen med fløjspilleren i Tyskland.