Den russiske efterretningstjeneste (FSB) har anholdt ukrainske spioner på Krim-halvøen.

Det skriver det statsejede russiske medie Ria.

En af dem skal have indrømmet at have videregivet oplysninger om luftværnssystemer, der beskytter Krim-broen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Broen blev opført mellem 2016 og 2018 – efter Rusland ulovligt annekterede Krim-halvøen tilbage i 2014.

Det var Ruslands præsident, Vladimir Putin selv, der stod for åbningen af broen, da den stod færdig.

Efter Putin i februar 2022 indledte sin invasion af nabolandet, har broen – der er vigtig for russerne både militært og civilt – været mål for flere angreb.

Blandt andet i oktober 2022 og i juli 2023. I juli blev to mennesker dræbt i angrebet, som blev udført af Ukraines sikkerhedstjeneste.