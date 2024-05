DSB oplever i øjeblikket tekniske problemer.

Det gør blandt andet, at der kan være problemer med at købe og fremvise billetter på deres platform. Det samme problem gælder, når man skal søge sin rejse frem.

DSB's pressevagt oplyser til B.T., at der bliver arbejdet på at løse problemet.

Pressevagten oplyser videre, at man købe billetter via DOT Billetter-appen, hvis man befinder sig på Sjælland og har problemer med at købe en billet gennem DSB-appen.

Hvis man befinder sig i et tog og er i billetproblemer, skal man tage kontakt til personalet ombord.

DSB-personalet kan nemlig udstede en billet, hvis der er brug for det.

Hvis du ikke kan finde din rejse gennem DSB-appen, kan du finde den på Rejseplanen.

B.T. følger sagen.