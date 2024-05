Han var nok den mest upopulære mand i Parken torsdag aften.

Og dét fik FC Midtjylland-helten Franculino at mærke, da han gik forbi FC Københavns stemningstribune efter sin udskiftning i slutningen af kampen.

I et hav af svadaer, strakte mellemfingre og kastede ølkrus var der dog få fans, der gik langt over stregen, da de sendte homofobiske gestikulationer mod FCM-stjernen.

Det viser TV-billeder fra Viaplay.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I en SMS skriver FC Københavns pressechef, Jes Mortensen, sent torsdag aften til B.T.

»Det er tåbeligt - længere er den ikke.«

Trods mål og assist var Franculino på trods af sprogbarrierer ikke til rådighed for den skrevne presse torsdag aften, men i stedet tog midtbanespiller André Rømer skarp afstand fra billederne.

Det gjorde han overfor Bold.

»Man må komme med alverdens skældsord, så længe det ikke bliver racistisk eller homofobisk. Jeg kan godt tage at blive kaldt en idiot. Det ville ikke være første gang, men sådan noget der, skal man bare holde ude af det,« siger han til Bold.

FCM-træner Thomas Thomasberg fortalte efter 2-1-sejren om sit holds hovedperson Franculino, der i kampen både provokerede FCK-fansene med en jubelscene efter sin scoring, han lagde op til et mål - og så var han ved at skabe store problemer, da han jagtede en fair play-clearing i FCKs felt.

»Det var forkert, at han jagtede den. Han havde ikke opfattet det, og det havde været træls, hvis Vavro havde trukket et rødt, eller han havde lagt den i mål.«

»Men han vidste det godt efterfølgende, for det var ikke det, der skulle ske. Og det var vi også de første til at markere over til FCK,« fortalte Thomasberg og sagde om Franculinos provokerende jubel.

»Ja, han er jo en spiller, der er opdraget i en storklub, så han kender godt til de forskellige ting, og der er ikke noget, der sådan kan ryste ham.«

»Det er en spiller, jeg kun tænker, bliver endnu bedre, end han er nu,« siger Thomasberg om den 19-årige angriber fra Guinea-Bissau, der har gang i sin første sæson i FCM.

Med 2-1-sejren i Parken gik FC Midtjylland til tops i Superligaen med to runder tilbage.

