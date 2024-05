En 53-årig mand har torsdag aften mistet livet i forbindelse med en jagt i Køge. Politiet kalder det en tragisk ulykke.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi fredag morgen til B.T.

Manden har efter alt at dømme skudt sig selv ved en fejl.

»Alt tyder på, at det er en tragisk ulykke. Det er vores opfattelse, at noget er gået galt i forbindelse med håndtering af våben,« siger pressetalsmand Thomas Kristensen og fortsætter:

Det er ikke politiets opfattelse, at der er tale om selvmord.

De pårørende er underrettet.

Politiet kan for nu ikke sige yderligere.

»Vi skal have færdiggjort de sidste undersøgelser, så vi kan klarlægge helt præcist, hvad der er sket.«

»Men som sagt, så mener vi, at det er rimelig godt belyst, hvad der er foregået.«

Thomas Kristensen fortæller, at et jagtselskab torsdag var samlet ved et naturområde vest for Køge.

Og da selskabet samlede sig klokken 20, manglede der en.

»De andre finder ham så i et jagttårn,« siger Thomas Kristensen, hvorefter politiet blev alarmeret.