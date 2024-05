De fleste af os har efterhånden vænnet os til, at Wegovy og andre lægemidler kan være en anden og effektiv vej til vægttab.

Og nu har danske forskere gjort en ny opdagelse, der kan føre til endnu mere effektive midler i kampen mod fedme.

Det skriver Videnskab.dk.



De danske forskere har skabt et nyt molekyle. Det har de gjort ved at koble to allerede eksisterende molekyler, hvoraf det ene - det såkaldte GLP-1 - er kendt fra blandt andet Wegovy.

Det nye molekyle ser ud til at være mere effektivt i bekæmpelsen af overvægt. Det rammer blandt andet mere specifikt i hjernen.

»Hvad der er så særligt ved det her studie, er, at forskerne bruger et eksisterende lægemiddel til at bringe et andet lægemiddel ind i hjernen. Det er genialt,« siger professor Jan-Wilhelm Kornfeld, der er ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi og er gruppeleder ved Novo Nordisk Centret for Adipocyte Signaling ved Syddansk Universitet.

Studiet er publiceret i det anerkendte tidsskrift Nature.

Midlet er indtil videre kun prøvet på mus, så selvom det ser ud til, at vægttabet er større, er det ikke til at sige, om det har samme effekt på mennesker.

Medicinen skal igennem minimum tre kliniske testfaser, hvor det testes på mennesker, før det ville kunne komme i salg.