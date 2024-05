De sidste fire år har været et rent mareridt for en 64-årig mand med skattegæld.

Han har ikke kunnet arbejde, siden han i 2020 pludselig blev ramt af kritisk sygdom på grund af en alvorlig, livstruende hjertefejl, som også har medført en varig hjerneskade.

Efter flere mislykkede forsøg på at genoptage arbejdet, blev den 64-årige afskediget i 2021.

Hans erhvervsevne er reduceret med to tredjedele, og derfor var han på sygedagpenge, da han ansøgte om eftergivelse af sin til gæld til Skat på en halv million kroner i april 2023.

Men efter syv måneders behandling endte Gældsstyrelsen med at afvise hans ansøgning.

Det er stik imod fire medlemmer af kriminelle bander, der fordi de er i exitforløb har fået godkendt, at deres gæld til Skat sløjfes. Endda efter kun 11 dages behandling i Gældsstyrelsen.

Det er et forløb Berlingske i en længere artikelserie har afdækket, og onsdag fortalt om i Berlingskes podcast 'Pilestræde'.

'Besynderligt og mærkeligt'

»Jeg synes, det er meget besynderlig og mærkeligt,« siger Peter Loft, der er tidligere departementchef i Skatteministeriet, til B.T.

Han er i dag skattekonsulent i advokatfirmaet Bachmann Partners, hvor den 64-årige er klient.

Peter Loft undrer sig især over, at den paragraf i loven, der har givet bandemedlemmerne mulighed for at få fjernet gælden, mens hans egen klient med hjerneskade fik et nej.

Paragraffen giver mulighed for at eftergive gæld, når »sociale eller andre forhold i særlig grad taler derfor, uanset om skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede«.

Peter Loft kan slet ikke forstå, hvordan den 64-årige med hjerneskade ikke kan leve op til den paragraf i loven.

»Han blev uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og han har undervejs udvist betalingsvilje ved at afdrage på gælden. Jeg kan ikke se, hvorfor han ikke opfylder alle de subjektive og objektive bestemmelser i den juridiske vejledning,« siger Peter Loft.

Men det er Gældsstyrelsen ikke enig i.

»Jeg undrer mig virkeligt over, at det tolkes på den måde, at kriminelle fra en bande får et ja, mens en hjerneskadet mand, der ikke kan arbejde længere, får et nej ud fra samme paragraf.«

I marts i år klagede den 64-årige over Gældsstyrelsens afgørelse til Skatteankestyrelsen.

Gældsstyrelsen fastholder imidlertid i en udtalelse til ankestyrelsen, at dens afgørelse står ved magt, og at den 64-årige ikke kvalificerer sig efter den særlige paragraf om sociale eller andre forhold.

»Jeg har fortalt min klient, at bandemedlemmer i exitplan åbenbart kunne få godkendt det ud fra samme paragraf i loven, og det undrer han sig også rigtig meget over,« siger Peter Loft og fortsætter:

»Jeg vil så gerne vide, hvad det er i lovgivningen, der betyder, bandemedlemmer i exitplan meget hurtigt kan få godkendt at få eftergivet skatten.«

Gældsstyrelsen er kommet med det her svar til kritikken fra Peter Loft til Berlingske:

»Gældsstyrelsen kan ikke kommentere konkrete sager. Generelt er man som borger eller virksomhed altid velkommen til at henvende sig til Gældsstyrelsen, hvis man er utilfreds med eller uenig i de afgørelser, som styrelsen træffer.«

I 2021 forsøgte cirka 2000 at få eftergivet sin gæld til det offentlige, og 200 af dem, altså ti procent, fik lov til det.

