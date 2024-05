Landsholdsstjernen Niklas Landin er stadig ude med et drilsk øje, der forhindrer ham i at træne.

Skaden betød også, at han ikke var en del af truppen i Aalborgs første DM-semifinale mod Skjern torsdag aften, som nordjyderne vandt 29-26.

Landin måtte forlade landsholdslejren forleden, efter han fik en bold i hovedet i starten af maj under en ligakamp mod Bjerringbro-Silkeborg.

Det resulterede i en blødning i højre øje, som betyder, at han ikke må have høj puls og derfor ikke træner. Fredag skal han testes igen, siger han til TV 2 Sport.

»I kan ikke se noget, men jeg kan godt se noget, når jeg kigger den anden vej ... Jeg synes, at det går fremad, og jeg synes, at det bliver bedre og bedre,« lyder det fra Landin.

Han tilføjer, at den øjenlæge, han går til nu, undrede sig over, at Landin ikke tidligere har været forbi en øjenlæge med de skud, han tidligere har fået i hovedet.

Aalborg Håndbold er inde i en afgørende del af sæsonen, hvor mesterskabet samt kampen om Champions League-trofæet fylder alt.

Her møder man den tyske storklub Magdeburg i Final 4-stævnet i Köln.