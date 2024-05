Voldsomme scener udspiller sig i en video, hvor rapper og musikmogul Sean 'Diddy' Combs ifølge et stort medie giver sin daværende kæreste tæsk.

Det er ekskæresten Cassie Ventura, der angiveligt modtager spark og slag i en netop offentliggjort video.

Episoden fandt ifølge CNN sted tilbage i marts 2016, hvor Combs ses overfalde Cassie Ventura i en hotelgang.

Hele optrinnet er fanget på overvågningskamera, og det er de optagelser, som nu er nået ud i offentligheden.

Hotellet, som episoden skulle have fundet sted på, er det hedengangne InterContinental Hotel i Century City, Los Angeles.

Videoen viser en hætteklædt kvinde, som ser ud til at ville tage en elevator i hotellet.

Men så kommer en mand kun iført et håndklæde om livet løbende, slår hende, smider hende mod jorden, sparker hende og slæber hende afsted.

I et søgsmål, hvori model og sangerinde Cassie Ventura og rapperen har indgået forlig, beskrives episoden meget præcist, som den ser ud til at foregå på kameraet.

Yderligere kan man læse i retsakterne, at Sean Combs skulle have været svært beruset, og at Cassie Ventura derfor havde forsøgt at liste væk, mens han sov.

Rapperen skulle dog være vågnet og have jagtet efter hende.

Cassie Ventura har ikke selv kommenteret på videoens indhold, men hendes advokat er kommet med en udtalelse til det amerikanske medie.

»Den mavepinefremkaldende video har kun yderligere bekræftet den foruroligende og rovdyrsagtige adfærd fra Mr. Combs. Ord kan ikke beskrive modet og standhaftigheden, som frøken Ventura har vist ved at få det her frem i lyset,« lyder det Venturas advokat, Douglas H. Wigdor.

Cassie Ventura og Sean 'Diddy' Combs var kærester i perioder i årene fra 2007 til 2018.

Sean 'Diddy' Combs navn har været meget i vælten på det seneste, efter en række anklager om blandt andet at deltage gruppevoldtægt og trafficking, hvilket man kan læse meget mere om her.

Hans to hjem i Florida og Californien er sågar blevet ransaget af de amerikanske myndigheder i forbindelse med en efterforskning, der stadig er i gang mod musikmogulen Diddy.

Fra Sean Combs side lyder det, at rapperen ikke vedkender sig at have været voldelig.

»En beslutning om at indgå forlig især i 2023 er på ingen måde en indrømmelse af at have gjort noget forkert,« lyder det fra Combs' advokat, Aaron Dryer.

Den udtalelse kom i forbindelse med søgsmålet fra Cassie Ventura. Videoen har rapperen ikke kommenteret på.