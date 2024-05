Prinsesse Märtha Louise har fået nej af kommunen.

Derfor kan den norske prinsesse ikke få lov til at nedrive og udbygge sin godt 12 millioner dyre villa i det populære boligområde Malurtåsen.

Det skriver den norske lokalavis Budstikka.

For onsdag aften kom den norske prinsesses sag under behandling i Bærums planudvalg.

Prinsesse Märtha Louise skulle have været dronning af Norge, men endte med at udtræde af det norske kongehus. Den spirituelle prinsesse har vakt opsigt en lang række gange, men er stadig en nær del af den norske kongefamilie. Foto: Ntb/Reuters/Ritzau Scanpix

Prinsesse Märtha Louise købte i august sidste år den tre etager store villa i Malurtåsen i den centrale Oslo-forstad Stabekk, som hører under Bærum Kommune.

Men ved onsdagens planudvalg valgte politikerne altså at sætte foden ned for prinsessens byggeplaner og håndhæve kommunens midlertidige byggeforbud.

Derfor vil prinsessens byggeansøgning først kunne blive behandlet hen mod starten af det nye år – altså omtrent et helt år efter, at hun først sendte ansøgningen.

Årsagen til det midlertidige byggeforbud er, at prinsessens villa ligger i netop Malurtåsen-området, som er en del af en ny byplanlægning.



»En detaljeret regulering af området er i gang med henblik på at beskytte kulturarv, kulturmiljøer og naturværdier. Det indebærer også en vurdering af, hvilke til- og ombygninger der kan tillades for at begrænse fortætningen af området,« har kommunen skrevet i et brev til arkitektfirmaet bag prinsessens byggeplaner.

Prinsesse Märtha Louise og hendes forlovede, den amerikanske shaman Durek Verrett, deler deres tid mellem Norge og USA. Foto: Lise Aserud/AFP/Ritzau Scanpix

Prinsesse Märtha Louise står dog ikke uden tag over hovedet.

Hun er endnu ikke flyttet ind i sin nye villa, men har base lidt længere mod nord i Bærum Kommune, nemlig i byområdet Lommedalen, hvor hun har boet de seneste mere end 20 år.

Prinsesse Märtha Louise har endnu ikke kommenteret det byggeforbud, der har ramt hende og andre, der skulle få lyst til at forøge deres boligareal i Malurtåsen.

I sidste måned slog prinsessen da også fast, at hverken hun eller hendes kommende mand, den amerikanske shaman Durek Verrett, vil tale med pressen op til deres bryllup. Læs mere om det HER.

