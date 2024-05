Fredag aften var der drama på Nørrevænget i Silkeborg.

Her kørte en personbil direkte ind i en husmur, skriver TV Midtvest.

Heldigvis kom den kvindelige bilist, der førte bilen ved ulykken, ikke noget til.

Og der er heller ikke umiddelbart melding om, at personer i den ramte bygning skal være kommet til skade.

Efterfølgende blev den kvindelige bilist taget med til en blodprøve, oplyste politiet til mediet fredag aften.

Sagen sluttede dog ikke der.

For som resultat af den påkørte husmur, så var der fare for sammen styrtning, og derfor blev Midtjysk Brand og Redning på stedet for at sikre, det ikke skete.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Midt- og Vestjyllands Politi i sagen.