»Det var noget af et chok, og jeg har været lidt ked af det.«

Sådan lyder det fra den populære tv-vært Laura Woods, der nu forklarer i et Instagram-opslag hvorfor, at hun har været væk fra skærmen i den seneste tid - og deler i den forbindelse nogle voldsomme billeder.

Den engelske profil skulle have arbejdet for TNT Sports i forbindelse med sværvægtsboksebraget mellem Tyson Fury og Oleksandr Usyk, som skal bokses natten til søndag dansk tid.

Det bliver dog en dækning på kanalen uden 36-årige Laura Woods, der har været ude for en ulykke, hvor hun skar sig voldsomt omkring højre øje. Billederne af skaderne kan du se i bunden af artiklen.

»Jeg svingede en pude og ramte en stor glaslampeskærm. Den hang fra loftet over mig og gik i stykker. Skårene røg ned og skar i mit ansigt og arme, men heldigvis missede de mit øje,« skriver hun videre i opslaget.

Laura Woods roser kæresten Adam for at være ved hendes side under hele forløbet, og hun siger også, at hun er i bedring nu.

Den 36-årige tv-vært er en meget populær skikkelse i hjemlandet og er blandt andet også med til at dække Champions League for TNT Sports.