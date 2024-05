Han er vant til, at fødselsdage indebærer mærkværdige gaver fra sine venner.

Et år fik Thomas Hansen et får, selvom han bor i Aarhus, og ikke ligefrem har plads til sådan et dyr.

Men til sin 30-års fødselsdag fik han en gave, der fik telefonen til at bimle og bamle.

Hans venner havde nemlig hængt plakater op i Aarhus, hvor der stod »Thomas Tissemand, 30 år, søger kærlighed'.

»Der var en, der ringede og spurgte, om jeg kunne give noget sønderjysk kærlighed, hvor jeg blev meget forvirret,« forklarer han.

»Jeg var færdig af grin, da jeg så plakaterne, som mine rigtig søde og rare kammerater havde lavet.«

For plakaterne nåede at hænge rundt i Aarhus gader i flere dage, før Thomas Hansen så dem.

Vennerne havde også været så høflige at skrive på plakaten, at Thomas Hansen endnu ikke har lært, hvordan man vasker tøj.

Plakaten, som Thomas Hansens venner havde lavet, hang flere steder rundt i Aarhus.

Men det passer ikke helt. For det lærte han altså som 24-årig, uddyber han.

Telefonen har både tikket af beskeder og brummet af opkald siden plakaterne blev hængt op.

Thomas Hansen uddyber, at mere end 60 personer har henvendt sig, og flere af dem er piger, der gerne vil mødes, og som har skrevet længere beskeder til ham.

»Der har været lidt fart på den sidste uge, så jeg har ikke fået gennemgået beskederne endnu. Jeg vil svare på alle de seriøse henvendelser, det er jo meget modigt af dem.«

Så pigerne, der har taget kontakt til Thomas Hansen, men ikke har modtaget svar endnu, skal væbne sig med tålmodighed.

»Det ville være den fedeste 30-års fødselsdagsgave, hvis mine kammerater har givet mig kærligheden,« siger han.

Gaverne i vennegruppen eskalerer en gang imellem, forklarer Thomas Hansen, men i sidste ende er han glad for, at hans venner gerne vil hjælpe ham med at finde en kæreste.

»Jeg er vel smigret over, at mine kammerater tænker på mig og gerne vil have, at jeg skal finde kærligheden. Men de gør det jo også lidt for at drille mig,« siger han, og tilføjer:

»Jeg vidste, at de ville finde på noget latterligt. Jeg var bare glad for, at det ikke var peber og et eller andet mærkeligt dyr.«

Der er også en god årsag til det lumre efternavn, der står på plakaterne.

»Thomas Tissemand eller TT er mit kælenavn i den lille vennegruppe. Jeg havde dog ikke regnet med, at mine kollegaer og folk omkring ville begynde at kalde mig det,« siger han.