Elvira Pitzner har i dag fået et nyt syn på Dubai.

Selvom hun i realityserien 'Diamantfamilien -fanget i Dubai' på TV 2 har holdt fast i, at hun elsker landet, er der alligevel noget, der har ændret sig efter hendes fængsling og retssag, hvor dagene føltes uendeligt lange og uhyggelige uvisse stunder gav skår i glæden.

I det nyeste afsnit af familiens realityserie følger man Elvira Pitzner, efter hendes sag om utroskab er afsluttet.

Her fortæller den unge kvinde, hvor hårdt det har været for hende efter fængslingen og frigivelsen.

»Jeg bliver ved med at have mareridt, hvor nogen er efter mig, eller vil fange mig,« forklarer hun til kameraet.

Derudover fortæller hun, hvordan hun stadig kan huske ansigterne på alle dem, hun mødte i fængslet, fordi det gjorde så stort indtryk på hende.

I afsnittet kan seerne opleve Elvira hjemme i Danmark, hvor hun gør rent i sit sommerhus, efter hærværk og indbrud.

Og selvom diamantdatteren egentlig synes, hun fungerer bedst i et multikulturelt samfund og har lært meget af at bo væk fra Danmark, så er der i hvert fald et land, hun er helt færdig med.

»Men det er helt sikkert slut med Dubai. Der kommer jeg ikke tilbage til,« griner hun i programmet.

Elvira Pitzner har efter retssagen og ankomsten til Danmark annonceret, at hun er forlovet med kæresten Mortada Haddad.

Parret venter sig også en lille pige, som de afslørede i samme ombæring.

Elvira og Mortada har også slået pjalterne sammen i økonomisk forstand og har startet influencerbureauet Social Candy Agency.

Dog kunne B.T. forleden afsløre, at flere af deres referencer for samarbejder er falske, og at de firmaer, de havde oplistet, aldrig har haft et samarbejde med parrets firma.

Det kan du læse mere om her.

Du kan se 'Diamantfamilien – fanget i Dubai' på TV 2 og TV 2 Play,