'NEJ TAK – IKKE MERE (IGEN).'

Det er med store bogstaver og en ekstremt højt løftet pegefinger, at Beredskabs Øst skriver et opslag på Facebook.

For siden mandag har de været ude til otte brande som følge af brug af ukrudtsbrændere. Flere gange var det marginaler fra at udvikle sig til alvorlige boligbrande.

'Lev med, at der findes biodiversitet, at ukrudt gror og at verden ikke ser perfekt ud. Havemagasiner er oftest opstillede billeder – ikke virkeligheden,' skriver de og fortsætter:

'En ukrudtsbrænder er en flammekaster. Den er varm og kan meget nemt starte en brand.'

Beredskab Øst kalder det for ulige odds. For oftest er det gået helt galt, inden de kan nå at reagere.

Foto: Beredskab Øst

'Det går stærkt – det er der mange rundt om i landet, der i den seneste tid har måtte sande.'

'Matrikelskellet ind til naboerne viser, hvem der ejer hvad, men flammekasteren forstår ikke den grænse – og bagsiden af hegnet kan du ikke se.'

Hvis man skal grille i pinsen eller overvejer at lave bål i haven, så skal man tænke sig godt om.

Sådan lyder en opfordring fra Danske Beredskaber fredag.

Mange steder i hele landet er brandfareindekset nemlig på "høj", forklarer sekretariatschef Bjarne Nigaard.

»Det gode forårsvejr har ramt os, og det betyder, at naturen omkring os er rigtig tør.«

»Så det er en god idé at tænke sig om, hvis man skal bruge åben ild i naturen,« siger han.

Også politiet opfordrer til, at du læser de gode råd om brug af ukrudtsbrænderen på Beredskabsstyrelsens hjemmeside, inden du går i krig mod ukrudtet bevæbnet med bål og brand.