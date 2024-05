Den nye Limfjordsforbindelse kommer til at koste Palle Pedersen tusindvis af kroner - samt de rolige eftermiddage i haven.

Den kommende trafikstøj vil nemlig lægge en kraftig dæmper på idyllen, og i sidste ende er det Palle Pedersen selv, der står med regningen.

»Vi kommer til at bo 900 meter fra motorvejen. Vinduerne i vores hus skal have tre glas for at dæmpe støjen – og det kan jo koste alt fra 50- til 100.000 kroner,« siger 59-årige Palle Pedersen.

Der er tale om den nye motorvej 'Egholmlinjen', som Folketinget tirsdag besluttede skulle anlægges. Den kommer til at slynge sig vest om Aalborg.

Beslutningen har mødt stor modstand af borgere i Aalborg, og i 2021 slog projektet også dansk rekord i antallet af høringssvar, der næsten rundede 8000.

Motorvejen har også givet Palle Pedersen flere grunde til at bekymre sig.

Den nye Limfjordsforbindelse vil betyde, at Aalborg både har en motorvej på den vestlige og østlige side. Vis mere Den nye Limfjordsforbindelse vil betyde, at Aalborg både har en motorvej på den vestlige og østlige side.

Om eftermiddagen drikker Palle Pedersen og hans kæreste ofte kaffe på terrassen for at stresse af. Her fortæller han, at 'de kan høre spætten, der hakker i deres træ, og nyde roen'.

Men når den nye motorvej bliver anlagt, er denne form for hverdagsidyl også forbi, ifølge Palle Pedersen.

»Det bliver sgu ikke i haven, at man kommer hjem fra arbejde og drikker en kop kaffe eller cola om eftermiddagen. Det ville være det samme som at sidde ved siden af en trafikeret vej,« siger han.

Udover at miste noget af roen i haven, er Palle Pedersen også bekymret for, hvordan støjen kan påvirke ham sundhedsmæssigt.

Og det er ikke uden grund. Miljøstyrelsen oplyser selv, at konsekvenserne ved belastende støj er øget risiko for tidlig demens, hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

Foruden regningen på lydisoleringen og de rolige eftermiddage i haven, der forsvinder, bekymrer Palle Pedersen sig også om tabet af ejendomsværdi.

En undersøgelse fra TV 2 viser , at et hus på 140 kvadratmeter falder med 165.000 kroner, hvis trafikstøjen i området overstiger 55 dB.

I Palle Pedersens tilfælde kommer støjniveauet til at ligge mellem 53 og 58 dB. Det er over WHOs grænse for sundhedsskadelig støj.

Det er dog før set, at motorveje larmer mere end først beregnet, som i tilfældet med Silkeborgmotorvejen.

Palle Pedersen er frustreret over, at der har været 'total tavshed' fra Aalborg Kommunes side, mens den nye Limfjordsforbindelse længe har været under opsejling.

»Aalborg Kommune er fuldstændig ligeglade med borgernes bekymringer,« siger han.

B.T. har i den forbindelse kontaktet Aalborg Kommune, der henviser til Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet oplyser, at der kommer en tilskudsordning for boligejere, der bliver særligt ramt af støjen. Denne kan dog først søges et år efter motorvejens indvielse.

Derudover fortæller styrelsen, at de har sendt e-Boks breve til alle bolig- og virksomhedsejere, de forventer bliver berørt af den nye forbindelse.

Palle Pedersen er ikke en af dem, der har modtaget noget i e-Boks.

Den nye motorvej ventes påbegyndt i 2025 og skal efter planen stå færdig i 2034.