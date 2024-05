Vladimir Putin har ikke scoret mange venner på at invadere Ukraine.

Men én meget magtfuld ven har han fortsat.

Og det er Kinas præsident, Xi Jingping.

Det blev i den grad cementeret under det statsbesøg, som Putin for tiden er på i Kina.

Her underskrev og udsendte de i fællesskab en erklæring, som ikke er specielt specifik, men alligevel slår fast, hvad de to lande ønsker.

Erklæringen er en 'uddybning af det omfattende strategiske partnerskab om koordinering for en ny æra i anledning af 75-årsdagen for etableringen af diplomatiske forbindelser mellem de to lande,' fortæller det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Der er i en længere periode blevet smidt rosende kommentarer frem og tilbage mellem de to ledere. I september sidste år kaldte Putin forholdet til Kina for 'historisk stærkt', og i oktober sagde Xi Jingping, at tilliden mellem de to lande stadig blev dybere.

Fra Vestens side har man især været fokuseret på, om venskabet mellem de to stornationer kan føre til, at Kina vil støtte Rusland, som har invaderet Ukraine, med våben.

Kina sagde sidste år, at de var villige til at øge deres militære samarbejde med Rusland, men de afviste, at de vil sende militært udstyr til landet.

Dette er en lang række vestlige medier dog ikke enige i. Blandt andet Politico, der sidste år skrev en artikel om, at kinesiske selskaber med direkte forbindelse til styret havde sendt våben til Rusland og russiske selskaber.