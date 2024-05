Efter knap fem år er det slut.

Lærke Kløvedal er fortid på Radio4, hvor hun har sendt det populære program 'Det sidste måltid'.

Det afslører radioværten selv i et opslag på Instagram.

'Radio4 og jeg har desværre ikke kunne finde frem til aftale, der var tilfredsstillende for begge parter, så når min nuværende kontrakt udløber i juni, forlænger vi ikke kontrakten,' skriver Lærke Kløvedal.

Lærke Kløvedal og hendes populære program 'Det sidste måltid' er fortid på Radio4.

Stoppet på Radio4 betyder dog ikke nødvendigvis, at 'Det sidste måltid' er endegyldigt slut.

Først vil Lærke Kløvedal dog bruge den nyfundne fritid fra podcasten til at nyde sommeren og pleje et af sine andre talenter.

'Hvad der skal ske for mig og 'Det sidste måltid' ved jeg ikke, men nu jeg glæder mig til at færdiggøre de sidste allersidste programmer på Radio4. Og til at dykke ned i – hvad der tyder på – at blive endnu en bog,' skriver radioværten.

'Det sidste måltid' lignede ellers et af de få formater, som overlevede den nylige relancering af Radio4s sendeflade og den medfølgende fyringsrunde.

Men forhandlingerne om at fortsætte programmet har altså ikke kunnet gå op.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Radio4s administrerende direktør og chefredaktør, Nikolai Thyssen, at 'Det sidste måltid' stopper.

'Vi har desværre ikke kunnet få enderne til at mødes, Lærke og jeg. Sådan er det, når man arbejder sammen: Det skal give mening for alle, det skal føles trygt og godt, det skal give stolthed og glæde. Derfor vil vi den 28. juni sende 'Det sidste måltid' for sidste gang på Radio4, mens vi sender Lærke ud i verden med en stor tak!' skriver chefredaktøren.

