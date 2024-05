15-årige Gabriela har været mere eller mindre sporløst forsvundet siden lørdag d. 11. maj.

Politiet har kun et enkelt spor at gå ud fra, hvor Gabriela er blevet set på en overvågningsvideo i Indre By søndag klokken 00.34.

Nu kommer Københavns Politi med flere bønner. En til de forretningsdrivende i Indre By, men også Gabriela selv.

Man vil nemlig gerne have de forretningsdrivende i Indre By til at gennemgå deres overvågning. Her kan Gabriela nemlig være gået forbi, og det kan hjælpe med at stykke hendes rute sammen.

»Først og fremmest er det vigtigt at pointere, at der er intet, der tyder på forbrydelse. Men vi tager selvfølgelig ingen chancer her, derfor har vi også sat massivt ind,« siger Lasse Michelsen, vicepolitiinspektør i politikredsen.

»Vi gennemgår fortsat en rigtig stor mængde overvågning, og det tager lang tid at komme igennem, men vi arbejder på højtryk. Samtidig afhører vi også en større del af hendes omgangskreds, som måske kan have haft kontakt med Gabriela.«

Samtidig har man instrueret alle kørende patruljer til at kigge efter hende overalt. Alle patruljevogne har fået hendes signalement.

Herefter har vicepolitiinspektør Lasse Michelsen en direkte bøn til Gabriela.

»Vi vil meget gerne understrege, at der er ingen, som er sure på hende – hverken familie, venner eller politiet. Vi vil bare sikre os, at hun har det godt via hendes familie. Vi vil bare gerne høre fra hende.«

Gabrielas signalement er stadig følgende:

15 år

165 til 170 cm høj

Mørkt, skulderlangt hår

Var natten mellem lørdag og søndag iført lyserød trøje, lyserød nederdel og hvide sko. Hun kan dog have skiftet tøj i mellemtiden.

Og for hver time der går, bliver familie og pårørende mere bekymrede.

»Vi er dybt bekymrede,« har de pårørende tidligere oplyst til B.T., som ikke ønsker at kommentere yderligere på sagen.

I stedet henviser de til Københavns Politi.

De pårørende understreger dog, at de håber, at folk vil hjælpe med at finde Gabriela.

Har du set Gabriela eller kender til hendes nuværende lokation, så opfordrer Københavns Politi til, at man kontakter dem på telefon 114.

B.T. følger sagen.