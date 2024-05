Kattemad, glasskår, knappenål, chili, bouillonterning, hvidløgspulver og tegnestifter.

De seneste år har elever på sidste skoledag været udsat for en del under de traditionelle karamelkast, og det har fået flere skoler i Nordsjælland til at indføre nye regler, skriver TV 2 Kosmopol.

Blandt andet betyder det, at 9.-klasseeleverne på Helsingør Skole skal aflevere deres karameller til lærerne i dagene op til den sidste skoledag.

Herefter vil de så blive udleveret igen på dagen. Karamellerne skal desuden afleveres i ubrudt indpakning.

Desuden har man også bedt forældre om at møde op på skolen, for at »hjælpe med at holde styr på løjerne. Så det holder sig til at være netop det – løjer – og ikke andet,« lyder det fra Helsingør Kommunes kommunikationsafdeling til TV 2 Kosmopol.

Også Uglegårdsskolen i Solrød Kommune har indført samme tiltag.

Her skal poserne afleveres på skolekontoret, hvor de tjekkes, og hvis der er åbne poser, bliver eleverne spurgt ind til, om der er andet end karameller i poserne.

Alt dette kommer i kølvandet af to anmeldelser i Helsingørs Kommune sidste år, som B.T. skrev om.

I en af Nordsjællands Politis døgnrapporter fra sidste år fremgik det, at politiet havde fået en anmeldelse fra en far til en otteårig pige.

Faderen oplyste, at hans datter på sin skole på Gefionsvej havde fået nogle karameller, som indeholdt glasskår og kattemad.

Den otte-årige pige havde dog ikke spist af karamellerne, da klasselæreren havde indsamlet dem og afleveret dem til rektoren.

Sidste skoledag bliver ofte også fejret med barberskum, men sidste år er det 'falske' karameller, som har stjålet rampelyset. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix Vis mere Sidste skoledag bliver ofte også fejret med barberskum, men sidste år er det 'falske' karameller, som har stjålet rampelyset. Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Også på Hornbæk Skole blev der fiflet med karamellerne, som de ældste elever delte ud på sidste skoledag.

Ifølge en døgnrapport, også fra sidste år, kontaktede skolens leder politiet og oplyste, at en elev fra en 8. klasse havde fundet en karamel, hvor der var en knappenål i.

B.T. modtog også flere henvendelser fra bekymrede forældre, der ikke kunne forstå, at Carletti, der står bag de klassiske Big Ben-karameller, havde valgt en influencer, der opfordrede til, at man for eksempel kom hvidløgspulver, paprika eller chili i karamellerne.

Carletti fortalte til B.T., at man var meget ked af reklamen.

»Vi er bekendt med, at nogle af de influencere, som vi samarbejder med, har foreslået at tilføje chili og hvidløgspulver, samt nedfrysning af vores karameller i forbindelse med en kampagne op til sidste skoledag. Det er en klar fejl fra vores side, at vi har opfordret til dette, og det beklager vi meget,« lød det fra Katrine Tuesltrup, der er markedsføringschef i Carletti.

Hun forklarede, at det aldrig har været firmaets mening at skabe en utryg stemning omkring sidste skoledag.

»Vi ønsker på ingen måde at skade nogen og er meget kede af at have skabt en utryg stemning på grund af vores ubetænksomhed,« lød det i et skriftligt svar.