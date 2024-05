Mohamed Daramy er knust.

Knust over, at hans sæson er endt på krykker og med et afbud til den kommende EM-slutrunde.

Det fortæller den danske landsholdsspiller i et opslag på Instagram, der nu går på ferie.

»En god første sæson i Stade Reims sluttede tidligt for mig. Jeg er knust over, at jeg ikke kunne afslutte den, som jeg troede, men jeg er også taknemmelig for jeres beskeder. Jeg kommer tilbage stærkere,« skriver Daramy og opfordrer til støtte af landsholdet til EM.

Støtte og beskeder har Daramy også fået i kølvandet på sit opslag.

Landsohldsspillere som Alexander Bah, Gustav Isaksen og Andreas Skov Olsen har blandt andet sendt kommentarer i Daramys retning - og hans tidligere holdkammerat i FC København Manchester United-stjernen Rasmus Højlund sender stor kærlighed.

»God bedring min dreng. Elsker dig,« skriver landsholdsstjernen med et hjerte.

Det var i det danske landsholds testkamp mod Færøerne på Brøndby Stadion, at den tidligere FCK-darling torpederede målet med sit knæ, fik et åbent sår og måtte skiftes ud.

Siden har han ikke spillet, og skaden er altså årsag til, at han ikke kan deltage i EM-slutrunden for Danmark.