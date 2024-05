To af FCKs største og dyreste stjerner fejlede fælt.

Da der var allermest brug for skarpe præstationer og et køligt overblik, ja, der gik det galt for både Kamil Grabara og Denis Vavro, som begge jokkede i spinaten med målgivende fejl i torsdagens guldbrag mod FC Midtjylland.

Ingen af de to mødte den skrevne presse efter opgøret, så i stedet måtte holdkammerater og træner Jacob Neestrup sætte ord på de graverende fejl, der blev afgørende for, at FCK mistede et stort skridt i guldkampen.

Blandt andet sagde Jacob Neestrup om målmand Kamil Grabara.

»Han er impliceret i et mål i dag. Det er jo åbenlyst, og det sætter dem i gang. Fejl sker for alle - og selv for den bedste. Det ved han, vi og jeg godt. Det er ærgerligt, men det er sådan, det er,« lød det fra FCK-træneren, der tilføjede:

»Han har været en del af det bedste forsvar i Superligaen i det her forår. Han har givet kollektivet stor ro, men det er klart, at dagens fejl er stor og den koster.«

FC Københavns Denis Vavro under 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Midtjylland i Parken i København, torsdag den 16. maj 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere FC Københavns Denis Vavro under 3F Superliga-kampen mellem FC København og FC Midtjylland i Parken i København, torsdag den 16. maj 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Hvordan havde han det derinde?

»Han er skuffet. Ligesom alle andre. Selvfølgelig, ligesom alle andre.«

Har de sagt noget derinde i omklædningen?

»Nej... Skulle jeg også sige, hvis jeg lavede en dårlig gameplan, eller en angriber brænder en chance? Det er en del af det, og du kan finde fejl hist og pist. I sidste ende er vi sammen om at vinde og tabe i FC København.«

Med nederlaget røg FCK ned på tredjepladsen i Superligaen med tre point op til FC Midtjylland og to til Brøndby IF.

Derfor led guldchancerne et knæk, og Rasmus Falk erkender, at timingen kunne have været bedre.

»Fejl er en del af fodbold, og det sker på alle niveauer. Det er MEGA frustrerende, når det sker. Ikke mindst for dem, det sker for. Men det er en del af gamet, og vi træner hver dag for at minimere det.«

»Men det sker nogle gange, og timingen er jo forfærdelig. Men jeg vil ikke bebrejde nogen, der gør deres bedste. Vi taber og vinder sammen,« siger Falk om sine holdkammerater.

Jacob Neestrup var ellers meget tilfreds med kampen, for han ville ikke have gjort noget anderledes, hvis kampen skulle spilles igen.

»Det er jo på grund af fejl, og det at vi brænder så mange chancer, at vi taber. Men facit havde været det samme, hvis vi havde spillet dårligt og tabt. Det handler om resultater og intet andet lige nu - og i dag fik vi sat Midtjylland i gang.«

»Vi formåede ikke bare at sparke et par enkelte af de muligheder, vi havde. I begge halvlege,« sagde Neestrup.

Du kan læse B.T.s dom over opgøret i Parken - LIGE HER.