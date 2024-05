Amerikanske soldater og militærudstyr rykker endnu en gang ind på havnen i Aarhus.

Det sker mandag 6. maj, hvor der bliver oprettet et midlertidigt militært område, og hvor der naturligvis bliver adgang forbudt for offentligheden.

Det oplyser Østjyllands Politi fredag.

Det aflukkede havneområde vil efter anmodning fra Forsvaret huse militæret indtil 3. juni som led i den danske værtsnationsstøtte i forbindelse med operation Hawk Assistor.

Samtidig indføres en flyveforbudszone over området.

Materiellet skal opmarcheres på havnen inden videre afgang, lyder det.

Det aflukkede område på havnen i Aarhus vil blive bevogtet af Forsvaret og Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland i tæt samarbejde med Østjyllands Politi.

Østjyllands Politi forventer ikke, at borgerne kommer til at mærke noget til besøget, og trafikken forventes heller ikke at blive påvirket.

Også i januar og august 2023 var der midlertidige militære områder på havnen i Aarhus af samme årsag.

I august ankom omkring 150 amerikanske soldater og 1200 stykker materiel til Aarhus Havn via to fragtskibe. Det oplyses ikke, hvor mange det drejer sig om denne gang.