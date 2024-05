Et voldsomt knivoverfald på en skole rystede Ungarn mandag, og nu er der nye detaljer i den chokerende sag.

Da skoletimen var slut, trak en 12-årig pige en cirka 20 centimeter lang kniv frem, som hun havde gemt under sit bord i klasseværelset, og så stak hun en klassekammerat i ryggen – nær hjerteregionen, skriver Bild.

Offeret, en pige, blev fløjet fra landsbyen Böny til et hospital i Györ, hvor hendes tilstand nu heldigvis er stabil efter en akutoperation. Ifølge mediet kan hun forlade hospitalet om ti dage.

Men det kunne være endt meget værre.

Politiet har oplyst, at den 12-årige pige havde en liste med navnene på alle sine klassekammerater, og at dem hun angiveligt ønskede at dræbe var markeret med rødt.

Ifølge Bild var offerets bror og to fætre også på listen.

Ungarsk politi har endnu ikke meldt noget ud om den 12-åriges formodede motiv for knivoverfaldet.

Både politiet og skolen har dog beskrevet pigen som 'en god og rolig studerende, som aldrig tidligere har udvist aggressiv adfærd'.

Hun bliver nu anbragt i et ungdomsfængsel i 30 dage, fordi det på baggrund af den fundne liste ikke kan udelukkes, at hun vil begå yderligere lovovertrædelser.