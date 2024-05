En video, som ifølge CNN viser rapperen Sean 'Diddy Combs', tæske sin ekskæreste - modellen og sangerinden Cassie Ventura, går verden rundt.

Den har i forlængelse af de voldsomme retssager, der hænger over hovedet på den berømte rapper, vakt forargelse, ikke mindst i Combs' hjemland.

»Videoen chokerer virkelig i USA, fordi den er så voldsom,« lyder det fra Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel, der uddyber:

»Vi har jo alle sammen hørt historierne og fulgt retssagen, men det løber mig stadig koldt ned ad ryggen, når jeg ser videoen. Det er rystende.«

Overvågningsvideoen viser et voldeligt overfald, der fandt sted mellem det daværende kendispar tilbage i 2016.

De opholdt sig på det nu nedlagte Hotel Intercontinental i Century City, Los Angeles, hvor Sean 'Diddy' Combs ifølge CNN slår, vælter og sparker Cassie Ventura, hvorefter han til sidst slæber afsted med hende trækkende i håret.

At hotellet ikke tidligere har videregivet videoen, undrer Jacob Heinel.

»Det er samtidig grænseoverskridende at vide, at hotellet har ligget inde med denne video uden at gøre noget,« lyder det fra USA-korrespondenten.

De scener, som er fanget af overvågningskameraet på hotellets gang, ser ud til at bekræfte beskrivelsen i et søgsmål, som Ventura har anlagt imod Combs, og hvor parterne har indgået et forlig.

Politiet har dog ikke brugt udgivelsen af den hidtil offentligt ukendte video til noget.

»Der er også mange, der er ekstremt utilfredse med, at politiet i LA siger, at de ikke kan åbne sagen, fordi det er foregået i 2016 – den er simpelthen forældet. Det får debatten om forældelsesfristen til at blusse op igen,« siger Heinel.

Sean 'Diddy' Combs er mistænkt for trafficking og for at have deltaget i en gruppevoldtægt. Samtidig er han tiltalt i flere verserende retssager.

I forbindelse med sagerne har politiet ransaget rapperens luksushuse i henholdsvis Florida og Californien.

Fra Sean Combs' side lyder det, at rapperen ikke vedkender sig at have været voldelig.

»En beslutning om at indgå forlig især i 2023 er på ingen måde en indrømmelse af at have gjort noget forkert,« lyder det fra Combs' advokat, Aaron Dryer.