Natten til tirsdag 26. marts påsejlede containerskibet Dali motorvejsbroen Key Bridge i Baltimore.

Broen kollapsede og seks personer mistede livet.

Men mareridtet for de 21 personer ombord på skibet er endnu ikke slut.

Lige siden ulykken har de siddet på skibet, og de ved endnu ikke, hvornår de kan få lov til at vende hjem til Indien og Sri Lanka.

Det skriver BBC.

Det er visumrestriktioner, mangel på de nødvendige landgangskort og igangværende undersøgelser fra blandt andet FBI, der gør, at besætningen skal blive ombord.

Selv mandag, hvor myndighederne med små sprængstofladningerne fjernede et stykke af broen, som lå på skibets stævn, måtte besætningen ikke gå fra borde.

Kontakt med omverdenen har der heller ikke meget af for besætning, idet deres telefoner indledningsvist blev konfiskeret af FBI.

Det fortæller Joshua Messick, administrerende direktør for Baltimore International Seafarers' Center, en non-profit organisation, der arbejder for at beskytte søfolks rettigheder.

»De er virkelig isolerede lige nu. De kan ikke få fat i de mennesker, de har brug for, eller se billeder af deres børn, før de lægger sig til at sove. Det er virkelig en trist situation.«

Samme problematik rejste sømændenes fagforeninger.

»Vi opfordrer myndighederne til at være opmærksomme på, at søfolk bruger mobilen til at betale regninger og, endnu vigtigere, overføre penge til deres hjemland for at forsørge deres familier«, siger Dave Heindel, formanden for søfolks internationale fagforening.

Det førte til, at besætningen fik udleveret midlertidige mobiler og simkort – dog uden data.

Joshua Messick håber, at det snart vil blive muligt for besætningen at gå i land.

»Vi prøver bare at hjælpe dem med at trække vejret lidt. De har været fanget om bord i alt den her tid. De har brug for at nyde lidt mere af den frihed, som vi nyder hver dag,« siger han.

De indledende undersøgelser har vist, at skibet i timerne op til ulykken mistede strømmen to gange, hvilket satte udstyret ombord ud af drift.