Det er en ikonisk scene i en lige så ikonisk film:

Klippet i Sydney Pollack-filmen 'Out of Africa,' hvor Robert Redford vasker hår på Meryl Streep.

Filmen er fra 1986 og bygger på Karen Blixens selvbiografi 'Min afrikanske farm.'

I et interview i forbindelse med dette års Cannes Film Festival afslører den amerikanske skuespillerinde, at netop den scene er hendes yndlings kærlighedsscene på film.

Meryl Streep Says That 'Out of Africa' Shampoo Moment With Robert Redford Is a 'Sex Scene in a Way'

»Det er på en måde en sexscene, fordi den er så intim. Vi har set så mange scener med folk, der knalder, men vi ser ikke den kærlige berøring, den omsorg,« lød det fra den nu 74-årige Streep.

Hun blev mødt med store klapsalver under samtalen i Cannes' Théâtre Debussy, skriver magasinet Variety.

Streep spiller den verdensberømte danske forfatter, og Redford storvildtjægeren Denys Finch Hatton, som Blixen havde et stormfuldt forhold til.

Og selvom slutresultatet blev godt, og Meryl Streep nød at lægge hovedet i Redfords hænder, så var det ikke helt ufarligt at indspille scenen, fortæller hun.

Meryl Streep reflected on her famous shampoo scene with Robert Redford in the 1985 movie "Out of Africa."

Optagelserne foregik nemlig ved kanten af en flod i Afrika, hvor der var mange vilde og farlige dyr i nærheden.

Særligt flodheste var hun bange for, husker hun.

»Så vi optog i floden, og flodhesten var lige i nærheden. Jeg ved ikke, om de viser det i filmen, det kan jeg ikke huske, men dengang var jeg meget bevidst om den.«

Robert Redford var også meget opmærksom på dyrene, så i begyndelsen kunne han ikke rigtig koncentrere sig om at vaske hendes hår.

Så trådte Streeps stylist, Roy Hellund, til og viste ham, hvordan han skulle gøre, og heldigvis var han lærenem.

»Ved take fem var jeg så forelsket,« siger hun og tilføjer:

»Jeg ønskede ikke, at det skulle ende den dag – på trods af flodhestene.«