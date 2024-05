Før hed biografen CinemaxX, nu slår Vue dørene op på Fisketorvet.

Biografen på Kalvebod Brygge har gennem længere tid været under ombygning, men kort før pinse kunne de slå dørene op for det filmhungrende publikum.

Udover det mundrette navn er flere af biografens sale blevet opgraderet med nye luksussæder. Og man kan nyde en drink i en ny lounge, der er blevet bygget, der hvor foyeren lå tidligere.

Det skriver Kino.dk.

Flere af salene har også fået nye lærreder og bedre højtalere for at at skabe en bedre oplevelse, lyder det fra Vue.

For at skabe plads til de nye luksussæder har man valgt at fjerne flere rækker, så der er blevet plads til de nye store sæder.

Vue er en international biografkæde, der har biografer i 12 forskellige lande.

Udover biografen på Fisketorvet, skifter Cinemaxx i Aarhus også navn til Vue.