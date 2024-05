'Han ligner en kreativ direktør i et københavnsk designbureau eller en karakter fra Netflix-serien The Gentlemen.'

Sådan lyder det fra det ikoniske mode og livsstilsmagasin GQ om den danske landsholdsspiller Joachim Andersen, der for nylig har fået magasinets kærlighed at føle – og det ikke for præstationerne på banen for Crystal Palace, selv om det også her går godt.

Nej, i stedet har magasinets britiske udgave udvalgt netop Joachim Andersen i en artikelserie, der drejer sig om den bomstærke forsvarers måde at bære sig selv på udenfor banen.

For Andersen står ud i et omklædningsrum, fortæller holdkammeraten Joel Ward i artiklen.

»I den forbindelse er han meget sin egen. Måske er der lidt Beckham (David Beckham, red.) over ham. Han kan bære hvad som helst. Han kunne tage en skraldesæk på og få det til at se godt ud,« lyder de rosende ord fra Ward til GQ.

Hovedpersonen selv fortæller blandt andet, at han har en noget anden tilgang til mode end andre fodboldspillere, der følger de seneste trends, som skifter konstant.

Også selv om kæresten, Cecilie Porsdal, ellers ønsker det anderledes.

»En masse fodboldspillere vælger fast fashion, og det er bare spild. Som jeg er blevet ældre, har jeg lært at sætte pris på ethvert stykke tøj.«

»Jeg synes ikke, man skal ændre sin garderobe hvert år, bare fordi du kan. Heller ikke selv om min kæreste måske gerne vil have mig til det,« siger Andersen til GQ.

Joachim Andersen fortæller desuden om en kaffeklub, hvor han og holdkammeraterne nørder alt om kaffe – læs hele artiklen her.

B.T. har tidligere drøftet Joachim Andersens interesser uden for banen med landsholdsspilleren.

Han har blandt andet fortalt om sine investeringer i tøjfirmaet Another Aspect og Han Kjøbenhavn.

Snart skal Joachim Andersen koncentrere sig om EM – og lige nu vurderer B.T., at han er en af de danskere, der er i allerbedst form inden sommerens slutrunde.

Se hele EM-barometeret lige HER.