Hun har angiveligt sendt nøgenbilleder, frække beskeder og haft sex med »mindst« en elev.

35-årige Alexa Wingerter var ansat som lærer på skolen Slidell High School i Louisiana i USA, hvor flere klagede over »upassende forhold« til flere mandlige elever.

Nu er hun blevet anholdt efter en længere efterforskning, der begyndte i marts, skriver New York Post.

Hun har ifølge mediet også købt alkohol til de unge mænd på diverse barer.

Ovenpå de mange klager om, at »hun sendte upassende billeder og beskeder«, gennemførte politiet flere ransagninger og interviews.

»Efterforskningen fandt tilstrækkelige beviser for at understøtte, at Wingerter var involveret i et upassende og seksuelt forhold til mindst én 18-årig mandlig studerende, da hun handlede i egenskab af den studerendes underviser,« sagde politistyrken Slidell, da de annoncerede anholdelsen.

Hertil uddybede politiet, at de også havde fundet beviser for, at læreren havde købt alkohol til sine elever.

Skolebestyrelsen bekræftede senere overfor Fox 8 Live, at hun ikke længere var ansat på skolen.

»Vores elevers sikkerhed og trivsel er vores topprioritet,« sagde distriktets inspektør, Frank Jabbia, i en besked til forældrene om anholdelsen.