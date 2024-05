Torsdag drog kong Frederik og dronning Mary afsted på deres første sejlsæson som kongepar.

Og på kongeskibet Dannebrog gav de deres første interview siden tronskiftet.

Til TV 2 fortæller både kong Frederik og dronning Mary, hvor godt de føler sig taget imod af befolkningen.

Men det betyder ikke, at alt har været nemt fra start, indrømmer den nye dronning.

»Det har til tider været overvældende. Det er meget nyt. Der er mange forandringer og mange beslutninger, både store og små. Men jeg tror måske, at det er en overgang. Det hele kan ikke ske på et øjeblik,« lyder det fra dronning Mary til tv-stationen.

Den samme oplevelse deler kong Frederik, selvom han anerkender, at parret jo godt kender »jobbeskrivelsen« med ikke mindst faste forpligtelser som audienser, statsråd og lignende – forpligtelser, de dog nu for første gang skal være fast i front for.

En af de velkendte begivenheder, når man regerer Danmark, er at stævne ud i landet med kongeskibet på sommertogt.

Det gjorde kong Frederik og dronning Mary så for første gang torsdag middag, hvor B.T. var med.

