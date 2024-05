Soltop, shorts og et par bare tæer i klipklapperne.

Sådan stiger mange af os på flyet, når vi skal hjem fra charterferien sydpå.

Men det kan være en rigtig dårlig idé at gå ombord i et fly iført klipklapper eller slippers.

Sådan lyder advarslen i hvert fald fra stewardesse Andrea Fiscbach fra American Airlines. Den slags fodtøj kan nemlig påvirke din sikkerhed i en nødsituation, påpeger hun.

»Jeg vil virkelig fraråde høje hæle eller klipklapper eller andre slippers, mest af sikkerhedsmæssige årsager,« siger hun til modemediet whattowear.co.uk.

Hvis passagererne skal evakuerer, kan du tabe klipklapperne, og de kan også være uhygiejnisk at bruge på flytoiletterne, forklarer hun.

Hos vores hjemlige SAS råder man også passagererne til at tænke over, hvilket fodtøj de ifører sig.

»Helt generelt anbefaler vi praktiske sko, når man skal rejse. Specielt hvis man skal rejse langt, da det giver mere komfort ombord,« har pressechef Tonje Sund fra SAS tidligere udtalt til det norske medie Dagbladet.



»Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at det er farligt med klipklapper, men det er klart, at hvis der bliver behov for evakuering, vil sådan noget fodtøj lettere kunne falde af.«

Desuden er det jo ikke til at vide, hvordan vejret og andre forhold er, når man lander, så derfor er lukkede sko at foretrække, lyder ræsonnementet.

Det kan også være en fordel, hvis der er langt at gå i lufthavnen.