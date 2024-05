Hvis du hører til dem, der virkelig har nydt de seneste dage, hvor majsolen i den grad har skinnet, så er der desværre dårligt nyt på vej til dig.

For mod syd ligger der noget og ulmer – og det bliver begyndelsen på et vejrskifte.

Det forklarer meteorolog Klaus Larsen i en vejrkommentar på DMIs hjemmeside.

Den gode nyhed er, at fredagen begynder ganske flot med sol, tørvejr og temperaturer, der kan komme over 20 grader.

Men...

»Længere sydpå ulmer det, og ud på eftermiddagen vil skyer trække op over landet sydfra. Skyerne varsler et vejrskifte, og med sig bringer de regn og byger, der lokalt kan være med torden. Vi skal herefter atter til at vænne os til lidt køligere og ustabilt vejr,« lyder det fra Klaus Larsen i vejrkommentaren.

Lørdagen lægger derfor ud med at være præget af skyer, ligesom der især mod nord kan komme byger.

Ud på dagen kan det klare op, og der kan komme sol og tørvejr rundt omkring.

Søndag skal vi dog igennem det igen, for hen over natten trækker et mindre lavtryk ifølge meteorologen op over os fra syd, hvilket giver os det næste bygeområde.

»Skal du udenfor, vil en paraply eller en regnfrakke ikke være nogen dårlig idé, da regnbygerne kommer i stimer,« forklarer Klaus Larsen.