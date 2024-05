En »milepæl« og en »historisk sejr«.

Sådan lyder beskrivelsen af det, som regeringen og en række partier nu er blevet enige om – som samtidig også markerer de første store ændringer på området i 50 år.

De vil nemlig hæve den danske abortgrænse fra udgangen af 12. uge til udgangen af 18. graviditetsuge.

Beslutningen om at hæve abortgrænsen er noget, som møder stor opbakning hos Sex & Samfund.

»I dag markerer en historisk sejr for danske kvinders ret til egen krop. For 50 år siden fik vi retten til at bestemme selv. Nu styrker vi den rettighed ved at øge grænsen for den fri abort til uge 18 – det var på tide,« siger Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund, i en pressemeddelelse.

Det var fredag morgen, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kunne afsløre, at man har indgået en aftale om at hæve den danske abortgrænse med partierne SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet.

Det er første gang i 50 år, at der laves større ændringer i reglerne på abortområdet – og der afsættes i den forbindelse også yderligere midler til rådgivning, særligt til unge og sårbare grupper.

I pressemeddelelsen oplyser Sex & Samfund, at man er glad for, at der »i den nye aftale er særligt fokus på en styrket rådgivning både før, under og efter en abort«.

»I en tid, hvor spørgsmålet om abort skaber polarisering verden over, og abortrettigheder flere steder bliver trukket tilbage, går danske politikere foran og slår ring om den frie abort. Mens nogle lande skruer tiden tilbage, får Danmark nu en mere tidssvarende abortlovgivning,« lyder det fra Majbrit Berlau.

I september 2023 foreslog et flertal i Etisk Råd at hæve grænsen, fordi Danmark har en af de mest restriktive abortgrænser i Vesteuropa.

Som tillæg til aftalen om den nye grænse har de samme partier med også Liberal Alliance og De Konservative indgået en aftale om at erstatte de fem regionale abortsamråd med et nyt nationalt abortnævn, skriver Ritzau.

Nævnet skal fra 1. juli 2025 kunne træffe afgørelse om tilladelse til abort efter 18. graviditetsuge. Ændringen sker blandt andet for at ensrette praksis på tværs af landet, lyder det.

En tredje aftale på området betyder desuden, at 15-17-årige fremover skal kunne få foretaget abort uden forældresamtykke eller tilladelse fra Abortnævnet.

De nye regler på abortområdet vil blive gennemført med en ændring af sundhedsloven.

Lovforslaget fremsættes i løbet af det næste års tid og træder i kraft den 1. juni 2025, fremgår det.