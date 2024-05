Kitt Engell Jensen på 77 år har en udfordring, der rammer hende hver gang, hun er i supermarkedet.

»Jeg kan ikke lade være,« siger hun.

Pensionisten kan simpelthen ikke nøjes med bare at handle, hvad der står på indkøbslisten.

»Jeg handler nok hver anden dag. Hver gang laver jeg en indkøbsliste, men jeg kommer altid til at købe mere end på listen,« siger pensionisten, der bor i København.

Og det er hun langt fra ene om at gøre.

I en ny meningsmåling lavet af YouGov for Sydbank er 1007 danskere blevet spurgt, om de typisk bruger indkøbsseddel, når de køber ind?

Her svarer 61 procent ja til, at de både køber varerne på listen og andre ting, som butikkens udvalg inspirerer til.

Omvendt svarer kun 14 procent, at de følger indkøbssedlen nøje, og kun køber de ting, der er på listen.

Næsten det samme antal - 16 procent- svarer, at de ofteste køber ind uden indkøbsseddel, mens 7 procent svarer, at de aldrig bruger indkøbsseddel.

Det store spørgsmål er så, hvad det koster i kroner og øre, at mange vælger at købe mere, end der lige står noteret på indkøbslisten.

»Vi går ud fra, at når man kan se, at 61 procent køber ind med en indkøbsseddel, men også lader sig inspirere af supermarkedets udvalg, så ender man med at bruge flere penge,« siger Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom hos Sydbank.

Hun mener ikke, at det nødvendigvis er en dårlig ting at impulskøbe.

»Vi har fået at vide i over 20 år, at man skal have en indkøbsliste og holde sig til den. Men der er jo også noget, der hedder madglæde,«siger Ann Lehmann Erichsen.

'Det er oftest lille ting, jeg lige får øje på'

Pensionisten Kitt Engell Jensen slår fast, at hun simpelthen ikke kan lade være med at købe andre ting, end der står på sedlen hjemme fra.

»Det er oftest en lille ting, jeg lige får øje på i supermarkedet,« siger hun og fortsætter:

Det betyder, der bruger lidt ekstra, når jeg handler, men jeg tager det ikke så tungt. Det er vigtigst, jeg får noget, jeg kan lide.«

Ann Lehmann Erichsen slår fast, at impulskøb ofte er meget forskellige.

»Impulskøb i supermarkedet er ikke bare sukker, alkohol og chips. Det kan jo også være en ny spændende melon, eller at opdage, at nu er det aspargessæson, eller at supermarkedet har fået en interessant ost i køledisken,« siger forbrugerøkonomen.

Hun tilføjer:

»Hvis vi bare var robotter, der skulle handle ind, så kunne vi jo sagtens holde os til sedlen, men det er vi jo ikke.«

En dansker bruger igennemsnit rigtig lang tid i et supermarkeder i løbet af et år.

