Svømmetalenter er gået tabt, men det vil Pernille Blume være med til at afhjælpe i fremtiden.

Dansk svømning har tidligere 'smidt guld på gaden', fortæller forbundets tidligere sportschef og nuværende High Performance Advisor Lars Robl.

Nu sætter de stort ind på at beholde deres talenter, og der spiller Pernille Blume en afgørende rolle.

Hun er en del af forbundets tiltag 'Next generation coaches', hvor fremtidens trænere skal op på øverste hylde både fagligt og på ledelsesfronten.

Pernille Blume vandt bronze ved OL i Tokyo. Ved næste OL har hun en rolle i kulissen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Pernille Blume vandt bronze ved OL i Tokyo. Ved næste OL har hun en rolle i kulissen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»I dansk svømning har vi altid haft en enorm stærk kultur for at have rigtig mange dygtige svømmere. Der har været et stort generationsskifte, hvor der desværre er gået nogen lidt tabt,« siger Blume i et tv-interview på forbundets hjemeside.

»Så er der kommet det her nye initiativ fra Dansk Svømmeforbunds side, og det er virkelig positivt. Derfor vil jeg gerne være en del af det og forsøge at løfte niveauet og sikre, at den stærke kultur fortsætter. Måske i en endnu bedre grad, så det bliver endnu mere harmonisk for svømmere og trænere.«

Derudover er hun også tilkoblet som mentor for de svømmere, der skal repræsentere Danmark ved OL i Paris.

Her vil hun være det 'venskabelige bindeled' mellem svømmere og trænere, fortæller hun.