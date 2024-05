Den danske skuespiller Amanda Collin er med i den kommende sæson af 'House of the Dragon'.

Men sådan et enormt, internationalt 'Game of Thrones'-spin off får ikke den 38-årige dansker til at ryste på hænderne. Tværtimod.

»Jeg har det underligt godt på store produktioner. Der føler jeg mig rigtig godt hjemme, så det var bare dejligt at få lov til at være med og spille lidt med musklerne i dragernes selskab,« fortæller Amanda Collin til B.T.

Vi møder hende til lanceringen af streamingtjenesten Max, hvor 'House of the Dragon' skal sendes.

Foto: Theo Whiteman

Og her fortæller hun, at hun virkelig har nydt rollen som Lady Jeyne Arryn, en af de få kvindelige og tilmed succesfulde herskere i Westeros.

For trods store navne som medskuespillere og et væsentligt større budget, end hvad vi ser herhjemme, så er Amanda Collin helt rolig i den slags omgivelser.

»Måske har det noget at gøre med, at det er på et andet sprog, hvor jeg føler, jeg kan lege lidt mere – jeg ved det ikke, men sjovt er det!« forklarer Amanda Collin.

Den 38-årige skuespillerinde har lavet en lang række film og tv-serier her til lands, ikke mindst i sin storroste og både Robert- og Bodil-vindende præstation i 'En frygtelig kvinde'.

Foto: Lykke Buhl.

Men tidligere har Amanda Collin også været med i begge sæsoner af HBO-storserien 'Raised by Wolves', så de store, udenlandske produktioner er ikke helt ukendt farvand.

»Når man har lavet sæsoner af noget, så falder man godt ind i the scale, men det er jo vildt sjovt, når der bare er fire kostumeprøver og otte mennesker, der går op i at sy en ravn på dit bryst, eller hvad det er,« forklarer Amanda Collin.

Og hun har faktisk også endnu et internationalt, endnu hemmeligt projekt på vej.

Men trods den nyfundne succes i udlandet – ikke mindst med den bærende rolle i den kommende sæson af storserien 'House of the Dragon' – så flytter Amanda Collin altså ikke fra Danmark lige foreløbig.

»Jeg er bare lige her for nu, og så må vi se, hvor vinden blæser mig hen,« lyder det med et smil.

'House of the Dragon' sæson 2 får premiere på Max mandag 17. juni.