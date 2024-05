Et flertal i Folketinget har fredag besluttet at hævet grænsen for fri abort til udgangen af 18. graviditetsuge.

I den anledning bringer B.T. en række billeder af fostre i uge 18, så man kan se, hvordan de ser ud.

Netop fosterets udseende – hvor udviklet det er; om det ligner et menneske eller ej – har været et af de centrale spørgsmål i debatten for og imod at hæve abortgrænsen, som indtil nu har været sat ved udgangen af 12. graviditetsuge.

Før den politiske beslutning om at hæve abortgrænsen, tog Etisk Råd stilling til spørgsmålet, og medlemmerne af rådet var lang fra enige.

Et flertal ønskede at hæve grænsen til uge 18 for at »styrke kvindernes selvbestemmelse«.

Et mindretal var imod og ønskede kun at hæve grænsen til uge 15, mens et andet mindretal slet ikke ville hæve grænsen og ønskede at bevare den ved uge 12.

En af modstanderne af at hæve grænsen for fri abort er læge Ida Donkin. Hun fortalte blandt andet, at det havde gjort indtryk på hende, hvordan fosteret ser ud:

»Fosteret vokser ret meget deromkring, hvor det bliver for menneskelignende i sin fysiske form og væsen, hvor jeg er mere tryg ved, at der er andre inde over,« sagde Ida Donkin med henvisning til, at man i dag kun kan få abort efter uge 12 med en særlig tilladelse fra et abortsamråd.

Udseende betyder noget Fosterets udseende var en af flere centrale ting, som indgik i Etisk Råds overvejelser, da rådet skulle tage stilling til, om grænsen for fri abort bør hæves fra uge 12 til uge 18, som et politisk flertal nu har besluttet at gøre. Etisk Råd skrev følgende i sin rapport til politikerne i september sidste år: »Fra et etisk perspektiv er et af de centrale spørgsmål, om der sker ting i løbet af fosterets udvikling, som gradvist gør det mere relevant at tage hensyn til det i forbindelse med overvejelser om abort. (...)

Ud over levedygtighed kan man også pege på andre mulige kriterier som for eksempel fosterets form/udseende (er det ’menneskeligt’ eller ej?), dets evne til at føle og sanse (for eksempel smerte), for ikke at sige til at tænke.«

Billederne herunder giver mulighed for, at man selv kan tage stilling til den del.

Der er tale om 3D-scanningsbilleder af fostre i uge 18, som B.T. har indsamlet med samtykke fra en række forskellige scanningsklinikker. Der er også et billede af et skelet og et konserveret foster, som er udstillet på Medicinsk Museion.

Foster i uge 18. B.T. har fået lov til at bruge billedet af scanningsklinikken Jordemoder.dk.

Foster i uge 17 + 6 uger. B.T. har fået lov til at bruge billedet af scanningsklinikken Hjertelyd.

Konserverede fostre. Udstillet på Medicinsk Museion som en del af en større udstilling, der ikke handler om abortgrænsen.

Skelet fra foster på fire måneder. Udstillet på Medicinsk Museion som en del af en større udstilling, der ikke handler om abortgrænsen.

Selvom fosteret i uge 18 på mange måde, ligner et lille menneske, så er det stadig slet ikke udviklet nok til at kunne overleve uden for livmoderen.

Hvem kan få abort i dag? I dag kan kvinder frit få abort indtil udgangen af 12. graviditetsuge. Herefter skal de søge om en særlig tilladelse til senabort. I 2022 fik 763 kvinder fik tilladelse til senabort. 46 kvinder fik afslag. Sort set alle kvinder, der får afslag, har søgt om tilladelse til senabort af sociale årsager. For eksempel blev der givet afslag til en kvinde, der havde følt sig truet til at beholde barnet af sin voldelige ekskæreste, som B.T. tidligere har beskrevet. Historien kan læses HER. De kvinder, der vil have senabort, fordi fosteret fejler noget, får derimod næsten altid tilladelse. For eksempel fik en kvinde tilladelse til senabort, fordi fosteret manglede en underarm, som B.T. tidligere har beskrevet. Historien kan læses HER.

»Det er på ingen måde et liv, der kan klare sig uden for livmoderen, og det er et meget umodent foster på det her tidspunkt,« forklarer Mette Fabricius, der er næstformand i Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik, og cheflæge i Roskilde.

For eksempel kan et foster i uge 18 ikke føle smerte.

»Vi ved efterhånden, og det er vi ret overbeviste om, at fosteret ikke kan mærke smerte på det her tidspunkt. Smerte er en ret kompleks reaktion, som også er en smerteoplevelse, og der skal hjernen være en del mere udviklet for at kunne mærke det, end det er i uge 18,« siger cheflæge Mette Fabricius.

Det fremgår også af et notat fra Sundhedsstyrelsen.

Hør cheflægen fortælle mere om, hvad et foster i uge 18 kan og ikke kan, i videoen her: