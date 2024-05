Da kongeskibet Dannebrog lagde til i Helsingør, var det til stor glæde for de fremmødte.

Her var en større menneskemængde mødt op for at hilse på Kongeparret, der fra i dag har residens på Fredensborg slot.

Men et større drama udspillede sig foran Kongen og dronning Mary, da de gik hen for at hilse på de ankomne folk.

Officiel modtagelse af kongeparret, Kong Frederik X og dronning Mary, på Kongekajen i Helsingør Havn, torsdag den 2. maj 2024. I forbindelse med residensforlæggelse til Kancellihuset på Fredensborg Slot anløber Kongeskibet Dannebrog Helsingør Havn. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Vis mere Officiel modtagelse af kongeparret, Kong Frederik X og dronning Mary, på Kongekajen i Helsingør Havn, torsdag den 2. maj 2024. I forbindelse med residensforlæggelse til Kancellihuset på Fredensborg Slot anløber Kongeskibet Dannebrog Helsingør Havn. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Ifølge TV 2 fik en kvinde nemlig et ildebefindende og besvimede foran kong Frederiks fødder.

Men Kongen var vaks og reagerede ifølge mediet hurtigt ved at give en flaske vand til kvinden, der var faldet ned foran Kongeparret.

Kort efter måtte parret så fortsætte deres tur mod Fredensborg slot, hvor de skal bydes velkommen af Fredensborg Slotskirkes Pigekor og Fredensborg Brass Ensemble.

Det vides ikke, hvordan kvinden har det efter sit ildebefindende.

B.T. var til stede, da Dannebrog tog første del af sin rejse fra København.

Det kan du læse meget mere om her.

Blev du hjulpet af kong Frederik? Eller så du det hele? Så hører B.T. gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk.