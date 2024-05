Hvornår bør et barn kunne få sin første smartphone? Og hvornår bør et barn få lov til at logge på de sociale medier for første gang?

Det giver en ny rapport et bud på.

Rapporten er udarbejdet af forskere og eksperter, efter den franske præsident, Emmanuel Macron, tidligere på året bad dem om at udarbejde retningslinjer for børns brug af skærme, skriver The Guardian.

I rapporten lyder det kontant, at børn ikke bør have lov til at bruge smartphones, før de er 13 år.

Derudover bør de forbydes adgang til konventionelle sociale medier som TikTok, Instagram og Snapchat, før de er 18 år.

Det skyldes blandt andet, at forskerne bag rapporten mener, at børn skal beskyttes mod tech-industriens profitdrevne »strategi for at fange børns opmærksomhed« og tjene penge på dem, lyder det.

Derudover menes at også at kunne påvirke deres søvn og deres udvikling, oplyses det.

Det er ikke den eneste hårdtslående melding i den franske rapport, som neurologen Servane Mouton og Amine Benyamina, leder af psykiatri- og afhængighedsafdelingen på Paul-Brousse-hospitalet, har stået i spidsen for.

I rapporten lyder det ifølge The Guardian også, at børn under tre år slet ikke bør udsættes for skærme – inklusive fjernsynsskærme.

Derudover bør ingen børn have en telefon, før de fylder 11 år.

Et barn mellem 11 og 13 år bør kun have en mobil, der ikke har adgang til internettet, lyder det videre i rapporten.

Også voksne berøres i rapporten, hvor det blandt andet oplyses, at forældre skal hjælpes til at undgå det, de kalder »techno-ference«: Hvor forældre konstant tjekker deres egne telefoner i stedet for at være koncentrerede om deres børn eller har en skærm kørende i baggrunden i hjemmet hele dagen.

»Teknologi er og bliver et fantastisk redskab, men det skal være til gavn for mennesker, ikke så de bliver reduceret til at tjene et produkt,« lyder det blandt andet fra Amine Benyamina.

Det var ifølge nyhedsbureauet Reuters tilbage i januar, at Emmanuel Macron lovede at udarbejde en strengere lovgivning for at begrænse børns skærmtid og brug af sociale medier.

Det skete i kølvandet på en voksende international bekymring over, hvordan teknologi kan påvirke børn og unge.

Der er i øjeblikket ingen tidshorisont for en ny lovgivning på området i Frankrig, og det er ifølge Reuters uklart, i hvilket omfang man vil følge eksperternes anbefalinger i rapporten.