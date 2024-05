Jonas Lauge var onsdag morgen på vej til forelæsning på Københavns Universitet, da han fik et klistermærke stukket i hånden.

I første omgang tænkte han ikke så meget over det, men så kom han til at kigge nærmere på klistermærket.

På det stod: 'Israel har IKKE ret til at eksistere!'

Siden har han så lagt et billede af klistermærket op på X.

Til B.T. siger han:

»Det var to unge fyre, der stod og delte disse mærker ud til alle. Jeg tænkte, at det da godt nok var et modbydeligt budskab, at en stat ikke må eksistere. Og så lagde jeg det op for at vise, at sådan er der altså også nogle, der mener på universitetet.«

I den forgangne uge har flere studerende slået lejr op ved Københavns Universitet i protest mod Israel.

Men det var ikke ved teltene, han fik et klistermærke.

»De stod ved indgangen. De skal da have lov til mene, hvad de vil, men det her er godt nok voldsomt,« siger Jonas Lauge, der udover at være økonomistuderende også er kultur- og integrationsordfører for Konservativ Ungdom.

»Jeg er vant til at vi kan diskutere på tværs af politiske holdninger herude. Derfor synes jeg også, at det er voldsomt med den slags rabiate budskaber. Det synes jeg ikke er typisk for stemningen på universitetet,« siger han.

Den QR-kode, der er på klistermærket fører til hjemmesiden freepalestine.nu, hvor der blandt står, at 'den zionistiske besættelse af Palæstina' skal bringes til ophør.